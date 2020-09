No ha hecho falta llegar a la hoguera para que Inma se hunda al ver imágenes de Ángel que no esperaba.

Melyssa sí llegó a la hoguera pero salió huyendo de ellas en cuanto vio a Tom dejándose lamer el cuello por Luzma.

que, sinceramente, no esperaba. La sevillana no ha tenido que esperar a la hoguera para poder contemplar lo que hace su chico en Villa Montaña rodeado de solteras . Y es quetablet en mano para mostrar a 'La Penélope Cruz de Montequinto' qué hace su pareja cuando no está con ella.. Ya antes de verlas, la influencer comenzaba a llorar y es que estaba ya alto tocada de ánimos porque echa muchísimo de menos a su chico y no se encuentra cómoda rodeada por los solteros . “No me estoy integrando bien con los chicos.. Lo estoy pasando mal.confesaba Inma a Sandra

Antes de darle la tablet, la presentadora confirmaba lo que la audiencia ya habíamos detectado y es que la andaluza está coladita hasta las tranca por su chico. “Estás enamoradísima de Ángel”, afirmaba Sandra ante una Inma hecha un mar de lágrimas. Lágrimas que se multiplicaron tras darle al play y ver a su pareja pasándoselo pirata, vestido de Ángelito, bailando encima de la mesa. Pero no solo descubrió a su chico dándolo todo de fiesta...



Inma pudo ver imágenes de Ángel con Lía en la piscina mientras ella le susurraba al oído y le hacía cosquillas por el cuello. El buen rollito entre su chico y la campeona de gimnasia rítmica, a quien precisamente el sevillano había elegido para su primera cita, hundió aún más a la andaluza que no se podía creer lo que veía.

“No me hace gracia que esté con una tía cuchicheándole al oído y dejándose, porque mi novio no se deja que una tía se ponga a hacerle cosas así y que se toqueteen. Lo he visto muy cercano siendo muy pronto y además mi novio es muy cortado”, explicaba Inma a Sandra entre lágrimas.

Lo mismo le contaba después a sus compañeras durante una conversación en la que dejaba salir su carácter y su rabia por ver a su chico como no esperaba verlo. “No me lo esperaba tan suelto. Me da miedo que pueda llegar a sentir un flechazo con otra persona que no sea yo”, reconocía Inma que también confesaba estar celosa. La influencer seguía llorando luego a solas en su habitación, aunque lo que no sabía es que a su chico le había costado bastante soltarse y comenzar a disfrutar porque también la echaba mucho de menos a ella. ¿Comenzará ahora Inma a disfrutar también?

