La cosa empieza a calentarse en 'La isla de las tentaciones'. Si Marta Peñate parece cada vez más unida a Dani y Edu y Lester a Elisa, el resto de las parejas no se quedan atrás. Melyssa la lió bien parda en la primera hoguera de la temporada al ver unas imágenes de su novio, Tom, dejándose querer por algunas de las solteras, y es que donde antes el decía que quería probar que los celos de su chica eran infundados, ahora se ha espabilado tanto... ¡que hasta va pidiendo tríos a sus solteras! Las 'presas' han sido nada menos que Sandra y Luzma, con las que parece que se lleva estupendamente bien... y aquí ya auguramos que va a arder Troya.

Mediaset

Las chicas, que sólo buscan el cariño del concursante, le propusieron darme aún más mimos, como Sandra, que quiso saber si podían dormir juntos en su habitación, pero él fue un paso más allá y le hizo una contrapropuesta: "Entras desnudas en la cama y...", empezó diciendo él, para ser rápidamente cortado por Sandra "No, no", se echó ella atrás, así que él movió ficha: "Pues las dos", dijo mirando también a Luzma.

Mediaset

Las chicas rieron, pero finalmente se lo tomaron a broma: "A mí es que los tríos no" apuntó Sandra. La que no dijo nada fue Luzma. ¿Será que a ella no le habría importado? Porque a la que seguro que sí le importa, y mucho (y no se lo va a tomar precisamente a broma) es a Melyssa. Deseando estamos ya de ver las imágenes de ella visionando esa propuesta en la próxima hoguera... ¡aquí huele a bronca y ruptura y sólo acabamos de empezar!

