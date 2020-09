Lametones y besos: 'La isla de las tentaciones' se calienta con "verdad o atrevimiento"

Cuando dijeron que empezaba 'La isla de las tentaciones' sabíamos que íbamos a tener salseo... pero no nos imaginábamos que tan pronto. Mientras al principio todos los concursantes emparejados parecían estar un poco reticentes a abrirse con sus solteros y solteras en la villa, parece que en cuestión de unos días, todo ha saltado por los aires. No llevamos ni una semana de programa y ya hemos tenido lloros y broncas... pero sobre todo tonteos. Especialmente han sido los chicos los que han decidido soltarse en su villa e interactuar con las solteras... y vaya si lo han conseguido.

Mediaset

Mediaset

Lester parece estar acercándose mucho a Elisa, a pesar de que a su novia, Marta Peñate, es la que peor le cae. Tom incluso ya ha pedido un trío con dos de sus chicas, y Ángel, aunque piensa mucho en Inma, cada vez se deja querer más por Lía. No hay más que ver, por ejemplo, el último juego de 'verdad o atrevimiento' impulsado por Fátima... y, casualidades de la vida, todos eligieron 'atrevimiento'. Así, Tom se dejó chupar el cuello por Luzma; Lia le tuvo que susurrar un comentario sensual al oído a Ángel y hasta entre los chicos, como Tom, Pablo y Cristian también hubo algún que otro arrumaco...

Mediaset

Mediaset

Esta actitud no ha sido muy bien aceptada entre las chicas: su tonteo con los solteros no suele pasar de una conversación más o menos agradable e incluso con indirectas subidas de tono, algún abrazo y poco más... pero parece que las solteras están 'on fire', y es algo que no han llevado bien las emparejadas: Melyssa, al ver a su novio dejarse chupar el cuello por Luzma, entró en cólera y se marcó un Christofer huyendo de la hoguera, mientras que Inma no pudo reprimir las lágrimas al ver el tonteo de su chico, Ángel, con Lia... ¿habemus rupturas?

