Violeta lo ha vuelto a hacer: tras confesar hace unos días absolutamente todos los retoques que se ha hecho en el cuerpo y en la cara, esta semana ha vuelto a la carga contando ¡que se ha hecho otro! Este, sin embargo, era más por necesidad que por vanidad, y es que arrastra un complejo desde hace nada menos que 11 años. ¿De qué se trata? Pues del agujero del piercing que se hizo sobre el labio, algo que le reconcome desde el mismo momento en el que decidió hacérselo, y todo por seguir una moda: "Me arrepentí en el momento en el que me lo hice", ha reconocido.

Mediaset

Ahora, que quiere tener la cara perfecta, ha decidido pasar por una clínica estética para librarse del agujero, y el procedimiento, en principio parecía sencillo: abrir la piel para darle un punto en la zona y que el agujero, al cicatrizar, desapareciera (para luego quitarse la cicatriz con láser y que allí no quedara rastro ni de agujero, ni de intervención ni de nada), algo que ha hecho también con otras dos marcas del acné... pero el problema llegó, tras la operación, al llegar a casa.

Mediaset

Dispuesta a hacer vida normal, se ha dado cuenta de que aún era pronto hasta para intentar comer: "Cada vez que muevo la boca o estiro la zona, drama. Va a ser complicado los primeros días. Parecía más sencillo de lo que es", revelaba Violeta, que ya tenía los apósitos llenos de sangre.

Mediaset

Al menos, su consuelo fue que tan sólo debían pasar unos días hasta que la herida empezase a cicatrizar, y ahora, con la que se ha liado en la cara para poder hacer desaparecer el agujero de piercing, se ha acordado de las palabras de su madre: "Me dijo que con los años me iba a arrepentir, y ni siquiera pasaron años, me arrepentí al momento, pero bueno, se aprende los errores, y después de aquella cagada me ha tocado hacer todo esto, así que evidentemente si algún día tengo una hija, lo primero que le voy a decir es ‘no se te ocurra agujerearte la cara’", ha confesado.

Mediaset

