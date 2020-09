Marta López y Efrén Reyero protagonizan una relación cuanto menos singular, sobre todo tras las declaraciones de él. Analizamos qué futuro tienen según el horóscopo. Y es que Marta no gana para disgustos. Cuando había superado el descubrir que una mujer medio desnuda estaba en casa del que era su pareja, Alfonso Merlos, y que resultó ser Alexia Rivas con su posterior ruptura, vuelve a llevarse un chasco. Pequeño, pero chasco al fin y al cabo.

La colaboradora de Telecinco volvía a estar ilusionada con Efrén Reyero. La pareja se ganó el título de ser una de las parejas del verano y todo iba como la seda hasta que él se sometió al polígrafo de 'Sábado Deluxe' y confesó verdades que no gustaron mucho a Marta. De hecho, alguna de las declaraciones de Efrén podrían poner en duda los sentimientos de Marta hacia el ex viceverso.

Entre las preguntas a las que tuvo que responder Efrén estuvo una muy clara: "¿Estás enamorado de Marta?" y él no dudó en su respuesta: "No, mentiría si dijera que estoy enamorado de Marta. Estoy ilusionado".

Marta que estaba presente en plató se quedó con cara de no entender nada y dejó claro sentirse descolocada con alguna de las respuestas de las que iba dando su novio. Una de las que más dolió a la zamorana fue que Efrén admitió que se acostaría con mujeres por dinero si le hiciera falta, algo que para Marta es inadmisible.

La pareja continúa junta, pero ¿tienen un futuro en común? Hemos consultado a los astros para ver qué les depara y esto es lo que hemos averiguado.



Marta nació el 14 de enero 1974, por lo que es una mujer Capricornio. A los nacidos bajo este signo les cuesta confiar y abrirse a sus parejas y además, tienen siempre la sensación de no ser felices plenamente.

Por su parte, Efrén es Escorpio ya que nació el 26 de octubre de 1982. Los de este signo zodiacal se caracterizan por ser pasionales y muy intensos, que viven sus relaciones amorosas de manera muy profunda.

Pero ¿qué pasa cuando una mujer Capricornio y un hombre Escorpio están juntos? ¿Son compatibles? Entre ellos la compatibilidad suele ser alta ya que, aunque a los dos les cuesta abrirse del todo y confiar en la otra persona, cuando están seguros de una relación, luchan por ella y apuestan a largo plazo. Así que los inicios de una relación entre mujer Capricornio y un hombre Escorpio no suelen ser fáciles, ya que a los dos les cuesta abrirse por completo, pero cuando llegan al punto de confiar en el otro, esa relación estará a prueba de bombas.

El hombre Escorpio llega a ser muy romántico cuando siente que la mujer que tiene delante le cuida y le escucha, y en eso las Capricornio son muy buenas compañeras.

Así que habrá que esperar algo más de tiempo para ver si finalmente Efrén y Marta afianzan su relación o las confesiones de él han hecho añicos la ilusión que ella tenía.

