Cuando pensamos en los ricos y famosos, siempre pensamos que tienen vidas idílicas sin los problemas que tenemos el resto de los mortales, pero eso está muy lejos de la realidad, como nos está demostrando la modelo Chrissy Teigen. La mujer del cantante John Legend está esperando a su tercer hijo, pero lo que debía ser una dulce espera se ha convertido en una auténtica pesadilla. Ya hace unos días confesó a través de sus redes sociales que estaba teniendo un embarazo complicado y que el médico le había mandado reposo absoluto... y ahora se le está complicando más aún.

De hecho, Chrissy ha tenido que ser ingresada en el hospital a pesar de que aún le quedan varias semanas para dar a luz, y abierta como es ella, ha contado el calvario que está pasando: "He estado en cama varias semanas, levantándome sólo para ir al baño y bañándome dos veces por semana. Y siempre sangraba", recordaba. Ahora, sin embargo, la cosa se está poniendo bastante fea, porque ese sangrado se estaba manteniendo también tumbada, algo bastante peligroso: "Hoy la gran diferencia es que era como un grifo que dejaras todo el rato abierto al mínimo", relataba preocupada. Esperemos que no sea nada y que vigilada en el hospital no vaya a más...

Una metedura de pata tras otra

Lo que no sabemos es si esas preocupaciones le están afectando a ella personalmente a la cabeza: hace unos días, cuando contaba que debía quedarse en cama en contra de su voluntad casi las 24 horas del día, revelaba sin querer que el bebé que estaban esperando John y ella era un niño al decir 'him' ('él'), y ahora la ha vuelto a liar al mostrar, sin querer, el teléfono de la habitación en la que estaba ingresada, así que ha tenido que buscar una solución: cambiarse de habitación y pedir a sus millones de seguidores que no llamaran más...



