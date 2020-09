Jorge Javier vuelve al trabajo tras varios días ausente

Los colaboradores votan al protegido del programa

El presentador de 'Sálvame' Jorge Javier Vázquez ha querido realizar una encuesta para conocer quién es la persona "más protegida" del programa por parte de la dirección. Todo ha surgido después de que Kiko Matamoros haya confesado que siente que hay "una mano negra" que desvela informaciones que pueden afectarle. Unas palabras que han provocado las risas de sus compañeros, ya que consideran que cuenta con muchos privilegios dentro del programa y que no puede haber nadie que quiera intentar perjudicarle. Una afirmación que ha dado lugar a un gran debate.

Telecinco

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Belén Esteban se ha mojado y ha desvelado que ella se ha sentido "muy protegida" por sus directores en numerosas ocasiones, aunque también ha confesado que Kiko Matamoros podría contar con el mismo trato de favor que ella. Una afirmación con la que coincide el padre de Diego Matamoros.

Sin embargo, el resto de colaboradores ha coincidido, casi por unanimidad, en que la más protegida ha sido Lydia Lozano. "Pienso que es ella por su carácter. Creo que eres la más débil y saben que tienen que ayudarte", le ha confesado Jorge Javier Vázquez. Unas palabras que ha secundado Marta López. "Yo creo que has cometido errores que ha otra persona no le habrían dejado pasar".

Por su parte, Mila Ximénez ha reconocido que también cree que es Lydia Lozano, ya que "cuando empieza una polémica y la cosa empieza a arder, llaman a los bomberos para parar el fuego".

Telecinco

La aludida ha querido dar su opinión y ha indicado que ella no está de acuerdo con nada de lo que estaban diciendo sus compañeros. "Si fuese así cortarían el fuego mucho antes. Para mí, el protegido es Kiko Matamoros".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io