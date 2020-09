¿A quién no le ha dado por criticar a un influencer cuando promociona algo en Instagram? Todos hemos pensado alguna vez que puede ser un timo, que nos lo enseñan sólo porque les pagan o que realmente no es algo tan bueno como nos quieren hacer ver, y a gente como Susana Molina, que vive de eso, le puede costar muy caro. La ex gran hermana e influencer ha aparecido en su último vídeo para MTMad muy cabreada, y todo por culpa de los comentarios de los haters que le dicen que ya no es la misma Susana de hace unos años e incluso que ha perdido la naturalidad por anunciar productos... ¿pero es eso verdad?

"Las críticas por la publicidad a la gente que nos dedicamos a las redes sociales son constantes. Todos los días recibo comentarios de ‘qué poco natural’, ‘seguro que te están pagando’… y lo que no entiendo es por qué hay gente a la que le molesta que a las marcas les guste mi perfil y yo les enseñe determinadas cosas a mis seguidores", ha empezado diciendo, aunque analizándolo bien, ha llegado a una conclusión: "Lo he entendido cuando familiares y amigos míos ven algo en Instagram y directamente me llaman para preguntarme que qué tal. Porque no se fían. Pero luego sí se fían de un anuncio en la tele, que es mucho menos personal, y no tiene sentido... pero claro, luego pienso ‘es que Susana, no todo el mundo es como tú’".

Con los años, Susana ha ido puliendo su trabajo en las redes hasta que ha conseguido que grandes marcas se fijen en ella, pero ha dejado claro que ella, por malas experiencias anteriores, ya sólo publicita lo que de verdad le gusta, y se ha defendido de las críticas: "De verdad, no sabéis todo el proceso que hay detrás de un anuncio: desde que te llega la oferta, se estudia el producto, se habla con la marca, se prueba, se saca… y la cantidad de propuestas a las que decimos que no. No sabéis la de marcas “bien” que se acercan y, como no van conmigo, se les ha dicho que no. Entonces me molesta cuando alguien lo reduce a ‘es que te están pagando’. Pues sí, me pagan por sacar productos que me gustan y que yo uso", ha sentenciado antes de añadir: "Me gustaría que os dierais cuenta un poquito más de quién os promociona algo y quién os promociona todo, y que no metáis a todo el mundo en el mismo saco".

Estalla contra compañeros influencers

Todos tenemos en mente a esos influencers que lo promocionan todo, sin escrúpulo alguno, y que apenas le ponen esfuerzo a lo que hacen, y son precisamente los que han provocado que gente como Susana reciba las mismas críticas que ellos: "Hay gente que saca absolutamente TODO lo que les llega. He visto a chicas que pesan 45 kilos anunciar bandas antipapada. Es que no puedes anunciar eso. ¡NO TIENES! Y luego, ¿qué estudio médico dice que si te pones una banda te quita la papada? ¡No sirve! O a otras anunciando bragas con compresa incorporada. Claro, ahí entiendo que nadie se fíe de los productos que se anuncian en Instagram, por este tipo de gente", ha reflexionado.

Y no se ha cortado un pelo en mandar un mensaje a todos esos que cobran lo que sea sin escrúpulos: "Cuesta mucho pensar en contenidos, editar vídeos, buscar inspiración, pensar en cosas nuevas para hacer… y esa gente que lo anuncia todo casualmente no invierte nada de tiempo en pensar eso. ¡Que ya que te pagan, cúrratelo!", ha estallado.

