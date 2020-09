La cantante, tras su paso por 'O.T. 2020' y mientras triunfa con su single 'Sin más', desvela una experiencia que le ha cambiado la vida.

A los 17 años, a Samantha le diagnosticaron una pérdida auditiva del 60% y el uso de audífonos ha mejorado su autoestima.

Samantha Gilabert busca un hueco en el mundo de la música tras su paso por 'Operación Triunfo'. La cantante ha querido compartir la experiencia que le ha cambiado la vida y es que, con 17 años, le detectaron que tenía una pérdida auditiva del 60%. "Cuando me dieron los resultados de la prueba auditiva, entendí que los despistes, faltas de atención y desconexión con mi entorno se debían a que no oía bien y no a problemas de actitud. A partir de entonces, y gracias al uso del audífono, mi vida cambió: mi rendimiento académico mejoró muchísimo y entré en la sociedad: en el instituto, en las conversaciones; ya no necesitaba preguntar 4 veces lo mismo…hay un antes y un después: los audífonos han subido mi autoestima", cuenta.

Samantha es una de las primeras usuarias de WIDEX MOMENT, el audífono que suena completamente natural, sin efecto metálico, y se adapta al estilo de vida y preferencias auditivas de su usuario: "Me facilita la vida: escucho mejor que nunca y percibo sonidos que antes no sentía como el sonido de una hoja del libro; lo mejor es que apenas me doy cuenta de que los llevo y los demás tampoco", desvela.

Ivan_Martinez

Samantha no deja de asumir nuevos retos y, antes de Navidad, verá luz su primer disco, del cual ya se ha podido escuchar su single 'Quiero que vuelvas'. A la cantante le gusta compartir su historia de superación para animar a otras personas con pérdidas auditivas. "Al principio puede costar asumir que necesitas un audífonos pero cuando te los pones tu vida va a mejor y más gracias a la inteligencia artificial de WIDEX MOMENT: llego a casa y siento la tranquilidad del hogar, en la calle el ambiente urbano, en un taxi, ¡por fin puedo entender qué me dice el conductor!; el audífono se adapta a mí, es una sensación muy placentera que antes no sentía", explica.

Prepárate para el otoño Pantalón pitillo Cortefiel 49,99 € - 29,99 € COMPRAR Jersey manga abullonada Cortefiel 59,99 € - 29,99 € COMPRAR Gabardina reversible Cortefiel 89,99 € - 49,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica Banarassi (El Corte Inglés) 15,95 € COMPRAR Aceite de ricino puro Bionoble 16,99 € - 13,98 € Organizador de maquillaje Boxalls 29,99 € - 19,99 € Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Endurecedor de uñas Química Alemana 13,85 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io