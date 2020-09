Jose Sánchez y Adelina Seres anunciaban su ruptura a principios de septiembre.

La pareja que sorprendió a todos en 'La isla de las tentaciones' por su fidelidad tenía planes de casarse e incluso de tener un bebé.

tras haber resistido y no haber caído en ninguna de las tentaciones que les pusieron delante en República Dominicana. Pero no solo eso, sino que además el guardia civil protagonizó un final de película al hincar la rodilla en la playa para pedirle a su chica que se casara con él. Unos planes de boda aplazados por la pandemia de coronavirus que nunca han llegado a hacerse realidad porque un año después de comprometerse,dejándonos a todos con el corazón encogido. Vale, a nosotros nos ha dado penita que rompieran, pero

“Soltarte ha sido la prueba más difícil que me ha puesto la vida. Despedirme de tus besos, de tus manos... Hacerme a la idea de que nuestros caminos van por separado. No te imaginas cuantas noches en vela he pasado por tener tantas guerras, pidiendo al destino que me diera una señal para saber si el error es seguir luchando o dejarte marchar”, así comienza la carta que Jose le manda a Adelina a través de su perfil de Instagram.

Telecinco

“Cuando lo has dado todo y ya no te queda nada, cuando antepones tu felicidad a la de la otra persona pero por mucho que hagas no se valora y no consigues verla brillar... Con todo el dolor que conlleva, decidiría una y mil vidas marcharme si así consigues encontrar paz. No sé si habrá sido un acierto soltarte la mano, no sé si era un error seguir afincado a tu corazón, no sé si seremos felices cada uno por su lado, solo sé que un 27 de septiembre empezamos un camino destinado exclusivamente a nosotros dos y que contigo se ha ido una parte de mí”, continúa.

Vamos que el día que hubieran celebrado su segundo aniversario como pareja, a Jose le entró una melancolía tremenda y se lanzó a expresar sus sentimientos y a dejarle claro a Adelina cuánto la echa de menos.

youtube

Pero agárrate que aún falta el final del mensaje en el que Jose vuelve a demostrar que es un chico de lo más romántico y tierno. “Siento no haber sido perfecto, no haber sido perfecto para ti. Deseo que encuentres esa paz que nunca supe darte y que la vida te traiga cosas buenas porque a pesar de las guerras, solo quiero recordarte con esa mirada que me hacía sentir ser el hombre más feliz del mundo”, concluye Jose.

Y claro después de leer esto, estamos como loc@s por saber cómo habrá recibido Adelina las palabras de su ex. La modelo, por ahora, no se ha pronunciado, ni tiene pinta de que vaya a hacerlo ¿o nos sorprenderá?

