Aída Nízar se 'lava el pelo' en un restaurante y deja sin palabras a los comensales

Ser Aída Nízar no debe de ser nada fácil. Imaginaos tener que estar todo el día pensando en nuevas formas de llamar la atención y de liarla parda a cada paso que das. Hace unas semanas nos sorprendía pasándose las normas de tráfico por ahí mismo, y anteriormente la liaba en pleno barrio de Salamanca haciéndose fotos de postureo con la moto de un señor desconocido... y ahora ha vuelto a armar la 'marimorena' en la terraza de un restaurante, en la que sin cortarse un pelo (y atención a esto, porque por ahí van los tiros), empezó a lavarse la cabellera ¡delante del resto de comensales y a salpicar a diestro y siniestro!

Todavía no sabemos cómo nadie se atrevió a decirle nada, pero el vídeo en cuestión da entre risa y vergüenza ajena, sobre todo por las reacciones de las personas de alrededor, que aunque recibían el agua directamente del pelo de Aída, se partían de risa... aunque no sabemos si porque les hacía gracia o por el ridículo que veían que estaba haciendo:

En su línea general de 'adorar su vida', la ex gran hermana más polémica que se recuerda (con permiso de Nagore Robles y Maite Galdeano) acompaña las imágenes con música de fondo... y no podía ser otra canción que el 'A quién le importa', de Fangoria, pero si nos tenemos que quedar con algo es con la cara del chico de la camiseta blanca, que no sabe si reír, llorar o levantarse y pegarle un guantazo... ¡Ay, Aída, si es que sólo vas buscando enemigos allá donde vas!

