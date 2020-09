Andrea Gasca y Óscar Ruiz se reencuentran tras romper su relación.

Los ex tortolitos se han convertido en los décimos solteros de 'La isla de las tentaciones 2'.

Andrea Gasca entró el año pasado con su pareja Ismael en la primera edición de 'La isla de las tentaciones' para poner a prueba su relación. No obstante, no todo salió como ella misma pensaba. Y es que la 'princesita', como ella misma se llama, dejó a su novio para abandonar la isla con Óscar Ruiz, uno de los tentadores. Aunque realmente la relación prometía por su repentino enamoramiento en el reality, los tortolitos no acabaron precisamente bien. Por ello, han decidido entrar en la segunda edición del programa como solteros para volver a ilusionarse. Antes de que eso ocurriera, la ex pareja ha tenido un tenso reencuentro, en el que Gasca ha terminado rompiendo a llorar...

Mediaset

“Aquí todo se magnifica, pasó lo que pasó y no me arrepiento”, confesó Andrea a Sandra Barneda, presentadora del programa, nada más entrar. Ante el triangulo amoroso que protagonizó el año pasado, Gasca fue muy clara: “Lo que pasó al final es que aposté mucho por una persona que no fue como yo esperaba. Me llegaron muchas cosas, me enseñaron pruebas y me lo creí”.



No obstante, finalmente no todo salió como ella hubiera querido. “He dado muchísimo por él como para que después hayamos acabado muy mal. Deje a mi ex por él”, aseguró. “Por eso he venido como pretendiente. Espero que los chicos se dejen llevar y a ver qué pasa”, admitió.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Más tarde, fue Óscar quien hizo su entrada. Y, como era de esperara, lejos de ser un encuentro agradable, los zascas estuvieron a la orden del día. “Esperaba que tuviera educación por lo que hemos vivido”, comentó de la actitud de su ex. Ahí empezaba un cruce de acusaciones entre los ahora tentadores. “Yo me enamoré, pero creo que ella no. 24 horas después de empezar conmigo te liaste con tu ex novio, Ismale”, dijo Ruiz, desatando la irá de Andrea. “Él ha quedado con muchas tías. A mí me sigue gustando Óscar, y yo a él también, pero él es un mentiroso”, respondió la joven, muy molesta.

Mediaset

Para finalizar, el andaluz aseguró se mostró muy feliz con esta nueva oportunidad. “Quiero disfrutar y dejar el tema de Andrea apartado. Yo he venido a enamorarme, a por todas”, sentenció. Por su parte, Andrea también se mostraba dispuesta a buscar el amor. “Esta princesa sigue buscando a su príncipe”, concluyó la ex de Ismael.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io