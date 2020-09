Nela, madre de Melyssa Pinto, aclara si su hija sigue con Tom.

La ex tronista salió corriendo tras ver las tórridas imágenes de su chico con Luzma.

Sin duda, Melyssa Pinto y Tom Brusse no están atravesando su mejor momento como pareja en 'La isla de las tentaciones 2'. De hecho, la ex tronista huyó despavorida de la hoguera tras ver las imágenes de su chico con Luzma en la piscina, en las que se lamían el cuello y la cara. Durante 'El debate de las tentaciones', Nela, madre de la barcelonesa, ha acudido al plató para defender a su hija. En su intervención, además de desvelar la realidad sobre la pareja, la madre de Melyssa Pinto ha aclarado si su hija y Tom Brusse siguen juntos tras participar en 'La isla de las tentaciones 2'.

Nela ha lanzado sus 'cuchillos' contra Tom. "Aquí el falso es Tom, él mismo dice que miente a mi hija para que no se enfade con él... Pero está en su salsa, es lo que él quería: ir a 'La isla de las tentaciones", afirmó la madre de Melyssa, antes de confirmar que su hija y el marroquí ya no están juntos.

Mediaset

Además, desveló que fue él quien convenció a la ex tronista para ir al programa: "Ellos rompieron y Tom pidió una nueva oportunidad a mi hija con una condición, ir a este programa. Mi hija no quería ir, él quiere ser famoso y chupar cámara".

Pero, Nela ha ido más allá y ha llamado a su ya ex yerno machista por su comportamiento: "Él está en la gloria, es un chico joven, guapo, rico y solo le faltaba la fama. Mi hija lo dejó todo, su vida y sus estudios para irse a Marruecos y la dejaba todo el día en casa sola y volvía para llevarla de cena con tacones y minifalda, quería una mujer florero y mi hija no es así".

"Hasta ahora me caía muy bien, pero ahora no. Se ve quién se porta bien y quién no. Melyssa ha sido celosa con motivos y estaba enamoradísima de él", zanjó.

