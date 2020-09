Que a Leticia Sabater le gustan las operaciones estéticas y los retoquitos no es ningún secreto, y es que en su cuerpo apenas quedan recovecos que no hayan pasado por las manos de un doctor: todos recordamos aquella vez que anunció a bombo y platillo que se había reconstruido el himen para sentir lo que era realmente perder la virginidad (se le rompió de pequeña en una mala caída) y posteriormente nos sorprendió con su remodelación abdominal... ¡y ahora ha vuelto a pasar por manos expertas en retoques para arreglarse un complejo que tenía en la cara!

Así de poco casual (aunque más elegante y arreglada de lo que nos tiene acostumbrados) salía Leti de una conocida clínica madrileña, acompañada de un hombretón. Con un vestido casi de fiesta y unos tacones de plexiglás (muy de tendencia) se paseó por el centro de la capital, no vaya a ser que confinen la ciudad de un día para otro y no le haya dado tiempo a ponerse guapa y lucir el modelito, y es que ahora que apenas hay fiestas, todos aprovechamos cualquier ocasión para arreglarnos un poquito...

Ha sido en su cuenta de Instagram donde ha contado con todo lujo de detalles lo que se ha hecho: eliminar las tediosas manchas que aparecen en la piel por culpa del sol. Gracias a un láser, Leti ha podido ver su cara resplandeciente, aunque no será hasta unos 7 días después cuando vea el verdadero cambio. Desde aquí, parece doloroso, ya que el doctor le ha explicado que durante los primeros días le quedará una pequeña marca roja como de una quemadura, pero luego pasará de patito feo a cisne. ¡Qué ganas de ver el resultado!



