Ser Kiko Rivera no es fácil. Tener que estar a la sombra de sus padres nunca ha sido una tarea cómoda para él, como no lo sería para cualquiera, y cuando por fin decidió centrarse en la vida y dedicarse a su pasión, la música, las críticas llegaron a su vida y tuvo que trabajar el doble para ser respetado dentro del mundillo. Ahora, Kiko se ha sincerado como pocas veces lo ha hecho en un programa, y ha sido ni más ni menos que en el del youtuber Ibai Llanos, 'Hoy no se sale', del canal UBEAT, donde han hablado de su fama, de decepciones, alegrías, anécdotas, deporte, juegos y, sobre todo, música.

La entrevista, de hecho, ha empezado fuerte: "A mí los platós de televisión no me gustan. Ninguno. Lo que pasa es que tengo que convivir con ellos. A veces por necesidad económica he tenido que hacerlo. Por suerte o por desgracia, tengo esa posibilidad, y lo aprovecho como lo aprovecharía cualquiera", se sinceraba el DJ. Aún así, la vida le llevaría a otro plató, el de la radio de Canal Sur, y ahí fue donde vivió su última polémica por haber sido contratado como comentarista deportivo, algo de lo que no se arrepiente, pero que jura no volver a hacer...

"Yo llegué a Canal Sur Radio para presentar mi nueva canción, que sale el 7 de octubre", empezaba contando Kiko. Tras una anécdota con uno de los directores de la radio, que había estado en su bautizo tocando música como tuno, recibió la oferta, pero no sabía que le saldría cara: "Aquello fue una fiesta, y en la conversación me preguntó: ‘oye, a ti te gusta el fútbol, ¿no?’. Claro que me gusta, yo siempre he sido futbolero, y me dijo ‘¿te gustaría venir a colaborar con nosotros esta temporada con los partidos del Sevilla?’. Claro, nosotros ahora estamos sin conciertos, así que esto me vendría muy bien. Pagaban 85 euros por partido, lo que pagan a todo el mundo, y mira, para verlo gratis en mi casa, vengo y me llevo el dinero. Me dijo que fuera al jueves siguiente, que era la Supercopa de Europa contra el Bayern, y cuando lo anuncio en redes, bueno, las críticas son normales, pero hay un límite, y yo ahí fallé porque me calenté con uno… pero bueno, al final no me salía rentable ni por 85 ni por 85.000. Mi oficio es la música, así que no voy más. Pero que con la que está cayendo en el mundo entero, que esto sea tendencia en redes sociales en España… es vergonzoso", se desquitó.

Sus mayores decepciones

Kiko no ha dudado en sincerarse delante de los espectadores, y tras muchas risas, y hasta regalarle en directo un disco de oro a Ibai Llanos, el cantante confesaba, en una ronda de preguntas de un minuto, sus grandes decepciones, como que en algún momento ha maldecido ser Kiko Rivera, que ha desconfiado de amistades porque creía que se acercaban a él por interés, que muchas de esas amistades ahora han desaparecido cuando Kiko tiene menos tirón en la música o que realmente piensa que si no fuera Kiko Rivera, y hubiera hecho la misma música, probablemente habría tenido más éxito.

Unas declaraciones duras entre las que destacó, sin embargo, un halo de esperanza: "Creo que mi mejor momento como artista está por llegar", revelaba.

