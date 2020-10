¡Ay, los famosos! Por mucho que algunos se empeñen en ser de lo más correctos siempre para que no les pillen un pal gesto, al final, por H o por B, nos acaban llegando fotos de ellos en situaciones típicas de 'Tierra, trágame'. Sabemos que ellos se lo van a tomar con humor, pero es que algunos parece que se empeñan en salir en nuestra sección semanal de horrores. Atención a lo que vienen, porque no tienen pérdida. ¿En qué estaba pensando Alejandra Rubio mientras se relamía? ¿Por qué Lydia Lozano le tiraba así del brazo a su Charly? ¿Y qué narices hace Phoebe Price tirada por los suelos despatarrada? Ver para creer...



Phoebe Price

Cuando miras a Phoebe Price no tienes muy claro si está montando el ‘show’ o si se ha caído y no puede levantarse. Pero hay una cosa segura: no va a jugar al tenis, porque a nadie se le ocurriría seguirle el rollo con tanto frikismo.

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Andrés Velencoso

El modelo es ‘taaan’ guapo que sólo él puede permitirse este look (vamos a decirlo, no muy formal para un photocall) ‘he saltado de la cama’. Repetimos: sólo él puede permitírselo; los demás, por favor, usad el peine y la maquinilla.

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lydia Lozano y Charly

¿Por qué crees que le ha entrado tanta prisa a Charly que Lydia Lozano parece que intenta frenarlo?

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Naomi Watts



La actriz de 'Lo imposible' es así: hay quien sale a la calle a pasear a sus perros y ella sale a pasear su regadera. A lo mejor la mascarilla le impide respirar suficiente oxígeno y... ¡No le riega!

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Alejandra Rubio

No se puede decir que la hija de Terelu Campos no sea una chica expresiva. ¿En qué estaría pensando para relamerse así...?

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Buenas compras de octubre Mocasines de piel Anne Weyburn 74,99 € - 40,48 € COMPRAR Jersey Springfield 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Mascarilla Cortefiel 3x20 € COMPRAR Neceser grande Women'secret 20,99 € - 10,99 € COMPRAR Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Mascarilla purificadora FIND 16,99 € Sérum crece pestañas KIKILASH 34,90 € Crema de ácido hialurónico Satin Naturel 21,99 € - 18,69 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io