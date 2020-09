Alonso Caparrós feliz por su reconciliación familiar

El colaborador reconoce estar experimentando ya "los achaques de la edad"

El colaborador de 'Sálvame' Alonso Caparrós ha reconocido a sus compañeros que no está pasando por su mejor semana. Durante el programa se ha mostrado un poco serio y Kiko Hernández no ha podido evitar preguntarle qué le ocurría. Finalmente, Alfonso Caparrós ha confesado todo lo que le ha sucedido en este tiempo y que ha provocado que esté un poco más decaído. "En el plazo de menos de una semana es como si todas las goteras de los 50 me vinieran de repente", ha bromeado con sus compañeros. Un peso que le ha llegado antes de tiempo, ya que el colaborador sigue teniendo 49 años hasta el 24 noviembre.

Entre los problemas que ha tenido durante estos días, Alonso Caparrós ha mostrado que ha perdido una de sus muelas. Además, a ese problema se le ha unido que cada día empieza a ver peor. "Muchas veces me duele la cabeza al intentar forzar la vista. Hay ocasiones en las que dejo de ver bien de cerca", ha contado a sus compañeros.

Pero esto no es lo único que le ha pasado esta semana. El colaborador ha indicado que tiene un quiste sebáceo en la nalga que "cada día empeora un poco más". Alonso Caparrós ha explicado que, por culpa de esto, en muchas ocasiones le molesta sentarse. "Al final tendré que ir a que me lo quiten y luego tendré que estar una semana durmiendo boca abajo", ha confesado.

Alonso Caparrós ha querido finalizar reconociendo que "está jodido", aunque intenta tomarse todos estos pequeños problemas de salud con humor.

