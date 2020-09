Steisy y Pablo desvelan que sufrieron bullying

Lola Ortiz habla de una de sus etapas más duras

La influencer Lola Ortiz ha aprovechado su canal de 'Mtmad' para hablar de una de las etapas más duras de su adolescencia. La joven ha reconocido que durante su paso por el instituto fue víctima de bullying. "Me he animado a compartir esta experiencia con vosotros después de ver un vídeo donde se mostraba cómo agredían a una niña", ha reconocido la ex tronista. Lola Ortiz ha querido utilizar la visibilidad que tiene para denunciar esta situación por la que tienen que pasar algunos jóvenes y animar a todo el que esté sufriendo bullying a que pida ayuda.

"Yo tuvo una adolescencia y también sufrí bullying a mí manera. No me agredieron pero sí lo pasé muy mal", ha explicado. La ex tronista ha indicado que hubo una niña, con la que compartía una de sus clases, que empezó a atacarle desde el primer momento que ella entró al instituto. "Me tenía cruzada porque yo había estado con el que en ese momento era su actual novio".

Lola Ortiz ha recalcado que, al principio, comenzó con agresiones verbales, insultándole en público delante de toda la clase. La influencer ha reconocido que ella sintió mucho miedo y no sabía como actuar. "Ella se fue alimentando de mi miedo, de que yo no le contestaba, y cada vez la cosa iba a peor".

Hubo un día en el que se asustó al pensar que esta joven, que ya tenía antecedentes por haber agredido a otras personas del instituto, quería atropellarle. "Un día caminando por la calle vi que venía un coche muy parecido al de ella y venía hacia mí", ha recordado. "Me subí a la acera porque pensé que me iba a atropellar". De hecho, la joven acabó bajándose del vehículo para agredirle verbalmente.



La ex tronista ha explicado que, finalmente, consiguió que le dejara en paz tras amenazarle con demandarle. En ese momento, las agresiones cesaron. Es por esto, que ha pedido a sus seguidores, que todos los que estén pasando por este problema lo denuncien y no se queden callados.

