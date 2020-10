Patricia Steisy confiesa que sufrió anorexia y abusos

La ex tronista habla del duro momento que está viviendo

La ex tronista Patricia Steisy ha acudido a 'Sálvame' para contar el difícil momento por el que está pasando. Sin embargo, su paso por el programa ha dado un giro inesperado. En un momento dado, el presentador ha desvelado que la joven se "había tenido algo" con un colaborador de los que estaban allí presentes. Todas las miradas se han desviado en ese momento hacia Kiko Matamoros. Sin embargo, él lo ha negado rotundamente y ha insistido en que nunca tuvo algo con ella. En ese momento, Jorge Javier Vázquez ha puesto un audio donde se ha desvelado la misteriosa identidad del colaborador que estuvo con a influencer.

Patricia Steisy reconocía en una llamada al programa que "había tenido algo" con Kiko Matamoros. Tras escuchar este audio, ambos se han quedado sorprendidos y el colaborador ha seguido insistiendo en que eso no era cierto. "Lo siento mucho. No sabía que me estaban grabando y que esto iba a salir. Yo venía aquí para hablar de otra cosa", se ha excusado la ex tronista.

Finalmente, Steisy ha querido aclarar lo ocurrido y ha reconocido que, hace aproximadamente dos años, ella y el colaborador se dieron "un pico". Un gesto al que ha querido restarle importancia. "No fue nada. Ni él ni yo teníamos pareja. Fue un pico rápido".

Por su parte, Kiko Matamoros se ha ofrecido a someterse al polígrafo, ante las risas de sus compañeros. "No sabes mentir", le ha indicado Jorge Javier. El colaborador ha reconocido que no recuerda nada de eso y, por este motivo, le han ofrecido a Patricia Steisy que acuda nuevamente al programa para someterse al polígrafo y salir de dudas. "Yo lo hago pero volverá a salir lo mismo. Lo siento mucho, no quiero que Kiko tenga problemas por mi culpa".

Durante su paso por el programa, la ex tronista también ha hablado sobre el difícil momento por el que está pasando después de que le diagnosticasen depresión explosiva intermitente. "Desde que me medico estoy mucho mejor. Ahora tengo que aprender a hacer por mí misma lo mismo que consigo con las pastillas" le ha indicado a Jorge Javier. Sin embargo, ha reconocido que todavía no está preparada para tratar todos sus problemas en el psicólogo.

