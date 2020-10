Melyssa se salta las normas de 'La isla de las tentaciones 2'.

La ex tronista ha ido a visitar a su chico, Tom Brusse, para darle un mensaje muy claro.

Sin duda, la pareja formada por Melyssa Pinto y Tom Brusse está siendo la protagonista de 'La isla de las tentaciones 2'. La concursante del reality se quedó destrozada tras ver a su chico, Tom Brusse, pasárselo en bomba con Luzma en la piscina durante la primera hoguera del reality. Tras pasar unos días muy complicados, la ex tronista no ha aguantado más y ha tomado una drástica decisión que seguro que tiene sus consecuencias. Melyssa huyó por la noche de su villa a la villa de los chicos para cantarle las cuarenta a Tom, su novio. Unas imágenes que nos han dejado completamente alucinando...

"He estado vigilando las cámaras y he estado a punto de salir corriendo. Te juro que llego. Yo sé que llego", le contó la ex tronista a sus compañeros. Pues dicho y hecho. La concursante apareció por sorpresa en la villa de los chicos con un mensaje muy claro a su pareja.

Mediaset

“¡Tom Brusse! ¡Eres un desgraciado! He visto todo. Nunca más me vas a ver en tu vida”, dijo Melyssa, muy dolida. “Es un juego. A la persona que yo quiero es a ti. No ha pasado nada”, se defendió Brusse. “No es un juego, yo no he hecho nada. Los lametones con Sandra no me los esperaba. No te quiero volver a ver en mi vida”, sentenció la concursante ante la atenta mirada de los chicos que no daban crédito a lo que estaba sucediendo. Tendremos que esperar al próximo capítulo para ver como termina todo finalmente, pero la cosa no pinta bien.

Telecinco

