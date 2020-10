Pablo, muy dolido con la actitud de Mayka en la villa.

Mayka tuvo su primera cita con Óscar Ruiz.

'La isla de las tentaciones 2' está que arde. Tras las primeras hogueras de los chicos y las chicas, las relaciones penden de un hilo... Y es que las imágenes que han podido apreciar en la famosa tablet les ha dejado completamente descolocados. En concreto, Pablo Moya es una buena representación de ello. El dj ha podido ver los momentos que han vivido Óscar Ruiz y Mayka estas semanas en el reality. Y, como era de esperar, estas imágenes no han gustado nada al murciano. ¿Qué habrá opinado Pablo de la 'relación' de Mayka y el malagueño?

Óscar Ruiz, ex de Andrea Gasca, volvió al programa intentando ligarse a la novia de Pablo, Mayka. Una imágenes que ha podido ver el dj en la primera hoguera, y que no le han gustado nada. "Yo me estoy quedando muertísimo con lo que estoy viendo", ha confesado Moya a sus compañeros tras ver a su pareja quitar la cita a Matías para dársela al andaluz. "Me fastidia porque Óscar es un tío guapo. No voy a mentir. No me lo esperaba para nada", aseguró.

A pesar de que sus compañeros de villa le han intentado animar, Pablo estaba muy hundido después de ver más imágenes de su chica en la villa: "Es más lo que dice que lo que hace", remató.

