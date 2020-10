Kylie ha vuelto a ser una billonaria certificada

La celebrity ya ha decorado su casa con motivos de Halloween

Cuando decimos que los famosos parece que viven en un mundo paralelo, no vamos muy desencaminados, pero si ya hablamos de altas esferas de celebrities, como Beyoncé, Drake o las Kardashian, es directamente otro nivel de desapego de la realidad. Sin embargo, todavía nos siguen sorprendiendo algunos comportamientos, como el que ha tenido Kylie Jenner con su hija de dos años y medio, Stormi. Sí, sabemos que la dueña del imperio 'Kylie Cosmetics' es billonaria, y por tanto, la primera beneficiada es su pequeña, que ha acudido a su primer día de cole con un accesorio de lo más especial. Tan especial ¡que cuesta 10.000 dólares!



Pues sí, hablamos de una sencilla mochila, pero no es una cualquiera: la firma Hermés, la marca más codiciada de las celebrities en cuanto a bolsos (son los productores de los famosos Birkin y Kelly, dos modelos icónicos que, en sus versiones más exclusivas, pueden alcanzar los 200.000 euros), y esta, además, es de color rosa y en piel de avestruz, dos características que la hacen bastante exclusiva. Desde luego, se nota que a algunas les sobra la pasta, porque ni siquiera ha sido para ir al cole real y lucirla, sino que ha sido en su primer día de cole en casa debido al COVID...

Kylie Jenner Instagram

En su primer día de 'cole casero', lo cierto es que no ha sido precisamente duro: con dos años y medio, han jugado a hacer dibujos con témperas y frutas, y por su cara parecía que se lo estaba pasando divinamente. Eso sí: si estos lujos son ahora, no queremos pensar cómo irá la niña cuando llegue al instituto... ¡es digna sucesora del barroco clan Kardashian!

Kylie Jenner Instagram

Kylie Jenner Instagram

Ya tienen la casa lista para Halloween

El primer día de cole no les ha quitado a Kylie y su hija el sueño, precisamente, porque este 1 de octubre ¡ya tienen la casa decorada de Halloween! Arañas, momias, velas, calabazas y un sinfín de chuches poblarán la millonaria mansión de la Jenner de aquí al 31 de octubre. Quizá demasiado pronto, aunque conociéndola, seguro que nada más acabar esta festividad, planta el árbol de Navidad hasta enero...



Kylie Jenner Instagram

Kylie Jenner Instagram

Kylie Jenner Instagram

Kylie Jenner Instagram

Kylie Jenner Instagram

Kylie Jenner Instagram

