Mila Ximénez continúa con su lucha contra el cáncer de pulmón. A la colaboradora de televisión le diagnosticaron la enfermedad hace unos meses y ella misma daba la noticia en directo a través de una llamada de teléfono que hizo a su programa 'Sálvame'. Ahora afronta su tratamiento con el mejor apoyo que puede tener: su hija Alba es su bastón fundamental en este camino que tiene por delante. El martes 29, la periodista fue con ella a la clínica La Luz, en Madrid, donde estuvo más de cuatro horas en una sesión de quimioterapia.

De hecho Alba vive en Holanda con su marido y sus hijos, pero se ha traslado a casa de su madre en Madrid para estar a su lado en este difícil momento que le toca pasar a la periodista.

Pese a su enfermedad –se enfrenta a un cáncer de pulmón con metástasis–, Mila está empeñada en disfrutar de su día a día con normalidad –“No quiero vivir como una persona enferma”, asegura– y sigue con su trabajo en el programa ‘Sálvame’ de Telecinco, lo que ha servido para que algunos se cuestionen su enfermedad.

“No me hacen daño... Lo único que me lesionaría es que me borraran la sonrisa y las ganas de lucha. Eso sería regalarles mis fuerzas”, les ha respondido en redes sociales. ¡Desde la redacción de Qué Me Dices! le deseamos mucho ánimo!

