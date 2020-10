Efrén ha confesado que estuvo a punto de ser padre

Hace unos días, confesaba que estaba ilusionado con Marta López, pero no enamorado

Aunque a muchos les sonó un poco raro que Efrén Reyero comenzara a salir con Marta López este verano, parece que la pareja va viento en popa a toda vela. Si bien hace unos días él confesaba que no estaba enamorado de ella, pero que quería seguir conociéndola y que estaba ilusionado, ahora Efrén ha vuelto a abrir su corazón en público para hablar de los rumores que últimamente se ciernen sobre él, y en especial por su ex novia, la viceversa Ana Pérez. Ambos salieron muy contentos de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', pero ahora que Efrén ha contado qué pasó después, parece que él vivió un calvario que a nadie le desea, y en especial por haberse quedado con las ganas de ser padre junto a Ana.



Según ha revelado el ex tronista, la relación con Ana no tardaría en torcerse: "Yo salí muy ilusionado de ‘MYHYV’, quería a Ana un montón. Ella estaba en Ibiza y yo en Málaga, y normalmente iba yo, y alguna vez venía ella. Pero tengo que reconocer que, cuando venía ella, era un suplicio, porque no se adaptaba a mi ritmo de vida, a mis amigos, a mi ciudad… todo eran ‘peros’ y problemas. Lo que hacía cuando le tocaba venir era una bomba de humo: venía, se iba dos días a Granada y desaparecía, volvía, se iba otra vez… y así hasta la vuelta a Ibiza", ha contado Efrén.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mediaset

La chica lleva días soltando perlas en sus redes sociales sobre cómo fue su relación con Efrén, pero él ha contado su verdad:: "Estando en mi casa me llamó un viernes para hablar, y. Me chocó, pero a la vez lo viví con alegría porque veía que se cumplía uno de mis sueños. Estuvimos todo el fin de semana hablando de nombres y todo, y el lunes, cuando yo llegué a Ibiza, cual fue mi sorpresa cuando me dice que no lo va a tener.. Yo le dije que eso tendríamos que hablarlo los dos, porque a mí me había hecho ilusión la noticia de ser padre, y que lo pensara".

Mediaset

Sin embargo, parece que Ana ya lo tenía todo pensado, y a Efrén, con la primera ecografía, se le vino el mundo encima, y se ha emocionado en su canal de MTMad: "La doctora nos dijo que costaba un dinero el no dejar que naciera el niño, pero que si íbamos al médico de cabecera la semana siguiente, nos daría el remedio para que no fuéramos padres. (Posteriormente) me dijo que iba a ir al doctor, y yo le dije que se esperara, que quería acompañarla… y mi sorpresa fue que un lunes me mandó un mensaje para decirme ‘ingrésame 250 euros, que ya he abortado’".

Mediaset

A pesar de todo, Efrén, ya con su ilusión destrozada, siguió apostando por la relación: "Reformé el piso entero para que ella estuviera a gusto, todo lo que ella quiso… pero hasta en eso discutíamos mucho", ha reconocido, pero aquello no fue suficiente: "Para intentar desconectar nos fuimos de viaje. Por mi cumpleaños me regaló un viaje por Portugal… y fue el peor de mi vida. Noté como si viajara solo, con una persona que no te hacía caso, que a la hora de dormir se daba la vuelta, no te miraba, no le salía una caricia, todo lo recriminaba… y estando en Galicia, en casa de mi tío, tuvimos una discusión muy gorda. Volvimos, celebré mi cumpleaños, al que vino porque la obligué (ella no quería). Ella después se fue otra vez a Granada, y estando ella allí hablamos y me dijo que no me quería, que no era feliz en Málaga… así que le dije que después de haberme dejado la moral por los suelos, de ni tocarme y de quitarme la ilusión de ser padre… que se quedara en Granada. Y desde ese día no la he vuelto a ver".

Mediaset

Para él, a partir de ese momento, fue casi como si Ana no existiera, pero ella reapareció dos días después en su vida en forma de mensaje de WhatsApp: "Dos días después de dejarlo, me dice que quiere ponerlo en redes sociales, y que quería poner un texto similar al mío. Le dije que pusiera lo que quisiera, aunque no lo veía necesario porque habíamos roto dos días antes, que yo aún la quería, y que yo subiría el texto cuando creyera conveniente, pero le dije que pusiera lo que quisiera. Una vez que lo publiqué, para mí murió Ana, pero ella siguió publicando cosas, hizo un directo en el que seguía hablando (mal) de mí. A raíz de Marta volvió a hablar de mí… no sé si es que necesita dinero y quiere que la llamen, pero tampoco voy a dejar que me pisotee", ha sentenciado. ¡Cómo está el patio!



Prepárate para el otoño Pantalón pitillo Cortefiel 49,99 € - 29,99 € COMPRAR Jersey manga abullonada Cortefiel 59,99 € - 29,99 € COMPRAR Gabardina reversible Cortefiel 89,99 € - 49,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica Banarassi (El Corte Inglés) 15,95 € COMPRAR Aceite de ricino puro Bionoble 16,99 € - 13,98 € Organizador de maquillaje Boxalls 29,99 € - 19,99 € Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Endurecedor de uñas Química Alemana 13,85 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io