Diego Matamoros y Carla Barber siguen juntos y felices e, incluso, han decidido dar un paso más en su relación y aumentar la familia.

e, incluso, han decidido dar un paso más en su relación y aumentar la familia. El hijo de Kiko Matamoros y la doctora especializada en medicina estética, que comparten planes en Madrid, sellaron su amor con un tatuaje común.



Diego Matamoros y Carla Barber no han roto. A pesar de los últimos rumores sobre una crisis o incluso una posible ruptura de la pareja, lo cierto es que el hijo de Kiko Matamoros y la doctora especializada en medicina estética continúan juntos y felices como se puede comprobar en sus últimas publicaciones de Instagram. El primero en desmentir la ruptura fue el padre del novio, Kiko Matamoros, quien en 'Sálvame' dijo que Diego le había dicho que todavía estaban juntos. "A mí no me consta. Yo he hablado con mi hijo y le he dicho: '¿Carla y tú habéis terminado?'. Y me ha dicho que no" y añadió "Diego se fue a Canarias para verla. Como le había pasado lo que le había pasado (se refiere al brutal atraco que sufrió), lo lógico es que quieras estar cerca. Esta mañana estaba Diego con ella".

Además de las palabras de Kiko Matamoros, la pareja, que no se ha pronunciado sobre su posible ruptura y que incluso podría haber hablado de boda en un futuro, sí ha compartido contenido en Instagram en el que se puede comprobar que siguen juntos como en el post que subió Carla cuando fueron a recoger al nuevo miembro de la familia.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Carla Barber presentó a sus casi 700.000 seguidores de Instagram al nuevo miembro de la familia: un cachorro de Akita Americano al que ha bautizado como Togo. En el vídeo que acompaña a las fotos, se puede ver cómo Diego Matamoros la acompañó a la tienda de mascotas y también compartió sus primero juegos con el perro. "Estás malcriando a mi bebé", se puede oír a la doctora en el vídeo que ha compartido Diego.

@_lmflores Instagram

Otra prueba de que Diego y Carla continúan juntos es que Laura Matamoros, hermana de Diego e íntima amiga de Carla, ya conoce a su 'sobrino' y han hecho una llamada en Facetime para presentárselo a su perro Indo. "Welcome Togo. Los primos se están conociendo por Facetime", compartió con una captura del momento la orgullosa 'tía'.

Prepárate para el otoño Pantalón pitillo Cortefiel 49,99 € - 29,99 € COMPRAR Jersey manga abullonada Cortefiel 59,99 € - 29,99 € COMPRAR Gabardina reversible Cortefiel 89,99 € - 49,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica Banarassi (El Corte Inglés) 15,95 € COMPRAR Aceite de ricino puro Bionoble 16,99 € - 13,98 € Organizador de maquillaje Boxalls 29,99 € - 19,99 € Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Endurecedor de uñas Química Alemana 13,85 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io