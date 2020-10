La influencer y diseñadora Chiara Ferragni no puede estar más feliz, y aliviada, este 1 de octubre, y es que por fin ¡ha podido anunciar que está embarazada! La italiana apenas está de unas semanas pero, como suele pasar en estos casos, ha esperado a estar en un estado un poco más avanzado de gestación por lo que pueda pasar, y ahora que el embarazo va viento en popa a toda vela, ha querido postear en Instagram una foto de lo más divertida para hacer a sus millones de seguidores alrededor del mundo partícipes de su felicidad: con el pequeño Leo.

El hijo de Chiara y Fedez ('hijo' que ahora tendremos que acompañar de 'mayor' en todas nuestras publicaciones) está encantado con tener un hermanito o hermanita, y así de sonriente, y con la primera ecografía del bebé en la mano, posaba en la foto que su mami ha publicado en las redes sociales. "Our family is getting bigger 💖🙏🏻 Leo is going to become a big brother", escribía Chiara, que se traduce como "Nuestra familia se hace más grande. Leo se va a convertir en hermano mayor". ¡Qué guay!

Por su parte, Fedez ha sido más parco en palabras, pero está tan feliz por la noticia de convertirse en papá de nuevo como su mujer. Precisamente él elegía una foto similar de Leo para dar la noticia a sus seguidores, que han respondido en ambos posts con mucha alegría. En su primer embarazo, Chiara lo anunció cuando estaba de 5 meses, y el bebé fue de lo más puntual, así que, si ha seguido los mismos tiempos, para febrero de 2021 ¡tendremos a otro 'pequeño raviolo' en el mundo!

Una familia 'enredada'

Casi toda la familia Ferragni se dedica al negocio familiar (que casi podríamos calificar de emporio) creado por Chiara, y eso ha convertido a varias de sus hermanas también en influencers. Sin embargo, la 'gallina de los huevos de oro' sigue, y seguirá, siendo Chiara. No en vano, su boda (de la que este mes de septiembre ha hecho 2 años), retransmitida en directo a través de Instagram y con su propio hashtag, ha sido la más seguida de la historia. Otras, como María Pombo en nuestro país, intentaron hacer algo parecido... pero de momento no han llegado a los niveles que ya manejan 'Los Ferragnez', como se hacen llamar Chiara y Fedez.



