Jesé y Aurah Ruiz acercan sus posturas.

La ex concursante de 'GH VIP' reconoce que está muy contenta.

Aurah Ruiz habla claro sobre su supuesta reconciliación con Jesé y lo ha hecho en su canal de 'Mtmad'. La ex gran hermana ha querido zanjar todos los rumores que aseguran que podrían haber retomado su relación. Una noticia que cobró más fuerza después de hacerse público que ambos estaban pasando unos días juntos en París. Sin embargo, estas no fueron las primeras imágenes donde se pudo ver a ambos juntos, ya que, unos días antes, la expareja se había dejado ver en el parque de atracciones de Madrid pasando un divertido día junto al hijo que ambos tienen en común.

Mtmad

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Precisamente desde París, al lado de la Torre Eiffel, Aurah Ruiz ha dado su opinión sobre todo lo que se está diciendo de ella estos días. "Estoy actuando con mis sentimientos. No le debo a nadie no hacer algo que sienta por el qué dirán. Creo que lo estoy haciendo bien", ha explicado a través de su canal.

La canaria ha querido dejar claro que ella siempre ha dicho la verdad y que necesita que pase un poco más de tiempo antes de poder contar lo que realmente está sucediendo en su vida. "Ni yo misma pensé vivir estas cosas, pero quiero que entiendan que necesito un trocito de mi vida para mí y que cuando esté lista prometo que voy a hablar de todo".

Además, ha resaltado que nada de lo que se ha dicho sobre ella es cierto. "Todo lo que están diciendo es mentira. Esperen a escuchar lo que tengo que decir realmente. Necesito un tiempo para pensar bien lo que quiero contar y no equivocarme. Así sabrán la verdad y mis sentimientos".

Aurah Ruiz y Jesé comenzaron una relación hace nueve años y poco después tuvieron un hijo en común llamado Nyan. Al poco tiempo, decidieron poner fin a su noviazgo y comenzó una batalla entre ellos.

Mtmad

La ex gran hermana comenzó a acusar al futbolista de no prestar la atención suficiente a su hijo que padece una grave enfermedad. Jesé por su parte cargó contra ella por hablar de su vida de forma pública y por, supuestamente, mentir. Una lucha que acabó traspasándose a los juzgados y que todavía no ha finalizado, al menos en ese terreno.

Prepárate para el otoño Pantalón pitillo Cortefiel 49,99 € - 29,99 € COMPRAR Jersey manga abullonada Cortefiel 59,99 € - 29,99 € COMPRAR Gabardina reversible Cortefiel 89,99 € - 49,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica Banarassi (El Corte Inglés) 15,95 € COMPRAR Aceite de ricino puro Bionoble 16,99 € - 13,98 € Organizador de maquillaje Boxalls 29,99 € - 19,99 € Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Endurecedor de uñas Química Alemana 13,85 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io