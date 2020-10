En la vida de los famosos no es oro todo lo que reluce, y si no que se lo digan a Anita Matamoros, que por muy famosa e influencer que seas, los dramas y los problemas de salud también llegan a tu vida. De hecho, hace unas horas, la hija de Kiko Matamoros y Makoke compartía unos Stories con cara de pena, y hasta de dolor, por culpa de un problemilla de salud que estaba teniendo y que le había surgido de la noche a la mañana: "Como os lo cuento todo, estoy también os lo voy a contar. Ahora estoy bien, pero hace una hora estaba llorando. Ayer me fui a dormir, y hoy estoy en la cama sin poder mover el cuello. Ni me puedo incorporar. Luego vendrá un fisio. Me he tomado un ibuprofeno y un relajante muscular y así estoy, que no me puedo mover…", anunciaba.

Aún así, esa tortícolis repentina nada más despertarse, no es nueva: ya le había pasado más veces, pero no de forma tan abrupta: "Esto ya me había pasado antes, pero no tan fuerte, como dos o tres veces. No podía moverlo hacia delante y hacia atrás, o de un lado a otro… pero esta vez es que estoy totalmente inmóvil. Estoy bien de cuello para abajo, pero bueno…", decía apenada.

Mediaset

Tan mal estaba, que ni al médico podía ir, así que éste tuvo que acercarse a su casa: "Me he movido de la cama al sofá. Ha venido un médico de urgencias y me ha pinchado en el culete y espero encontrarme mejor", comentaba en sus Stories con un intento de sonrisa, y añadía: "No sabéis lo que me cuesta estar todo el día quieta. No puedo hacer nada".

Mediaset

Tres horas después...

Con el paso de las horas, y gracia a la medicación, Anita ya se encontraba mucho mejor: había conseguido levantarse y estaba a full con sus redes sociales, donde anunciaba sus últimos vídeos en su canal de YouTube con mejor cara: "Ya me veis maquillada y arreglada porque ya estoy mejor. Me he duchado y arreglado porque no tengo nada que hacer. Muchas gracias por vuestros mensajes", agradecía a los seguidores. ¡Que majos!



Mediaset

