Después de exponerse al máximo en ‘Supervivientes’, Rocío tiene muy claro que su futuro no pasa por la tele. La hija de Antonio David se enfrenta al nuevo curso con un súper paso ‘parejil’: irse a vivir con su novio, Manuel Bedmar, con el que lleva más de tres años de relación. Rocío ha desembolsado 250.000 euros para adquirir un piso en una de las zonas más modernas de Málaga. Su nidito de amor tiene tres habitaciones, terraza y piscina comunitaria. Además, está a escasos minutos de la playa y muy cerca de la casa que hasta ahora compartía con su padre, Olga y sus dos hermanos, David y Lola.



Vida sana y ¿bebé?

Rocío está muy centrada en su nueva vida. Acaba de retomar sus estudios de nutrición, se ha apuntado a clases de boxeo para mantenerse en forma y está ultimando la decoración de una casa que la tiene súper ilusionada. “Nueva etapa, de tu mano siempre”, escribió en su Instagram junto a una foto con su chico. Rocío ya comentó en ‘Supervivientes’ sus ganas de ser madre joven, ¿se animará ahora que ya tiene casa propia?

Rocío y Manuel llevan juntos más de tres años. Antonio David asegura que su ‘yerno’ es muy buen chico.

Agencias

Rocío sigue teniendo representante, pero su futuro no pasa por la tele. Ha retomado sus estudios de nutrición y se ha apuntado a clases de boxeo en un gimnasio cercano.

La casa de Rocío

Agencias

La casa tiene piscina comunitaria y terraza. Además cuenta con tres habitaciones, un amplio salón y una cocina completa.

Agencias

