Buscar el amor no suele ser tarea fácil, porque siempre encontramos algún defecto en la otra persona que nos hace echarnos para atrás, así que imaginaos en tiempos del COVID. Por eso, muchas personas han decidido filtrar primero a través de aplicaciones de ligoteo, pero otros más valientes han tomado la decisión ¡de buscarlo en la tele! El programa 'First Dates' es uno de los que más éxito tiene en la actualidad, y por allí han pasado tanto anónimos como famosos... y la última celebridad, de hecho, se dio un garbeo por el famosos restaurante hace tan sólo unos días para ver si podía encontrar novia... y la cosa salió regular. ¿De quién hablamos?

Daniel, el bajista de la banda musical de moda 'Taburete', no se lo pensó cuando el vocalista del grupo, Willy Bárcenas (hijo del contable del Partido Popular Luis Bárcenas), le animó a presentarse, y allí que se plantó con la intención de encontrar el amor: "¿Me quieres explicar, con tantas fans como tiene Taburete, qué haces en 'First dates' buscando pareja?", preguntó un asombrado Carlos Sobera, sorprendido por verle allí sentado. "Nunca se sabe dónde puedo encontrar el amor", respondió Dani.

Aún así, el joven, de 32 años, admitió que "no hay problemas para ligar, pero luego te cuestionas si lo haces por ser tú o por ser el bajista de Taburete", así que decidió ir a una cita a ciegas, en la que con suerte la otra persona no supiera quién era él... y le tocó una guapa y rubia madrileña llamada Sandra que, efectivamente, no le conocía de nada, lo que les permitió tener una agradable velada hablando de sus aficiones: "Me encanta ir de compras y me gusta mucho la ropa. También viajar", destacó Sandra. Él, por su parte, comentó que vive "de la música"... aunque le dejó descolocado cuando ella admitió que le gustaba "el reguetón".

Aquello, sin embargo, no empañó la noche, y al finalizar, él confirmó que le gustaría tener una segunda cita... pero la cosa acabó regular, porque ella no: "Me parece un chico muy interesante, correcto y educado. Me lo he pasado muy bien, pero me cuadra más como un amigo". ¡Vaya por Dios!

La noche no estaba completa sin la aparición del vocalista del grupo, Willy Bárcenas, que lo hizo en forma de videollamada en un momento en el que Dani le llamó para contarle cómo iba todo, ya que, al fin y al cabo, él estaba allí animado por su amigo: "Va muy bien, es monísima", le contaba el bajista antes de que su amigo y compañero le deseara suerte. Al final, sin embargo, no pudo ser. ¡Otra vez será!



