Un regalo de su padre, fallecido a principios de año. Así define Cecilia Gómez a Marco Vricella, junto al que ha recuperado la sonrisa. Pero de casarse, nada de nada. Ella nos lo desmiente.

¿Cecilia, es cierto que estáis planeando la boda?



¡No! Por ahora ni hemos hablado del tema de casarnos. Ahora sólo estamos pensando en salir de ésta, porque Marco y yo hemos dado positivo y estamos en cuarentena.

¿Cómo estáis?

Yo he perdido el gusto y el olfato, además tengo muchos dolores de cabeza. Y Marco ya no tiene fiebre. Estamos esperando los resultados del test.

Volviendo al tema de la ‘no boda’. Entonces, aún no te ha regalado el anillo de compromiso…

¡Qué va! Lo que sí estamos deseando es que nos dé el test negativo para seguir buscando casa e irnos a vivir juntos. Y, desde luego, el día que me dé el anillo te lo cuento, pero aún no.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La bailaora viste blusa (480 €) y falda (792 €) de Hannibal Laguna, con sandalias (249 €) de Úrsula Mascaró y pendientes (230 €) de Colline. Gema Checa

¿Dónde queréis vivir?

Por Pozuelo de Alarcón, que es donde yo vivo, y Marco vive en Majadahonda, muy cerca (ambas localidades en Madrid). Con el confinamiento, hemos decidido dar el paso. Estamos preparados para vivir juntos.

Insisto, ¿pero sueñas con casarte?

Con lo de mi padre y el confinamiento he vivido una catarsis y no me he planteado la vida a largo plazo. Pero cuando he conocido a Marco sí tengo el pensamiento de vivir a largo plazo y vivir una vida con él.

¿Nunca te había pasado?

No. Nunca he tenido una relación en la que piense a largo plazo. Marco es otra historia, los dos somos maduros.

¿Aparte de este último problema de salud, cómo has empezado el curso?

Pues un poco expectante porque han vuelto a reducir el aforo en los teatros. Pero nosotros ya teníamos un espectáculo en curso para salas más pequeñas, ‘Bailaora’, en el que somos cuatro músicos, cuatro bailarines y yo. La idea es empezar en marzo.

La gaditana luce un vestido (145 €) de Alektia Original y sandalias (c.p.v.) de Roberto Cavalli. Gema Checa

Esta vez no ejerces de empresaria...

No, es Pedro Sarabia. Aquí soy directora.

¿Y eres buena?

Creo que sí, porque soy buena espectadora. Normalmente los artistas no son buenos espectadores, no suelen ir con predisposición a disfrutar del espectáculo, son muy exigentes y críticos. A mí me gusta disfrutar de lo que veo.

¿Añoras un escenario?

Sí. Yo terminé el 1 de marzo y acabé bastante agotada porque me coincidió con el tema de mi padre, incluso pensé que no iba a tener más ganas de bailar. Pero ahora sí, y me apetece hacer flamenco.

Siempre te hemos visto bailando en el teatro, una forma de interpretar. ¿Te gustaría probar en cine o en una serie?

Me encantaría, y me veo capaz. He hecho castings en el confinamiento.

¿Comedia o drama?

Comedia. Porque hacer reír es lo más difícil del mundo.

Dices que el flamenco va en ti. Se habla de cómo la pandemia afecta a cines o teatros, pero no de los tablaos flamencos.



Es verdad, y es un sector que está en crisis. Yo porque tengo un espectáculo para teatros, pero el setenta por ciento de los otros artistas flamencos no tienen dónde desarrollar su trabajo ni una ayuda.

Sabrás de muchos.

Intentan pedir ayudas. Nos sentimos desamparados.

En el confinamiento hacías castings, pero también has descubierto el amor. ¿Crees que Marco ha sido un regalo de tu padre?

Sí, y hay veces que lo veo a él. Los dos son Piscis y en el carácter me recuerda a mi padre. Creo que es el hombre que mi padre hubiera querido para mí.

Cecilia luce un vestido blanco (1.700 €) de Candelas y Felipa. Gema Checa

Este verano, cuando descubrimos vuestro amor, nos decías que estabas muy ilusionada y que Marco era como un galán de cine. ¿Qué te aporta?

Cuando conocí a Marco, estaba más independiente que nunca, por eso tengo tan claro que quiero estar con él. Porque no necesito estar con él y sí quiero estar con él.

¿Qué te hace cambiar?

Me lo ha puesto muy fácil, él lo tenía muy claro desde que nos conocimos. Nunca nadie me había demostrado tanto que quería estar conmigo, que quería cuidarme y compartir conmigo su vida. Eso me ha hecho rendirme y saber que merece la pena. Es pura nobleza. Yo no necesito una persona a mi lado para ser completa, sin embargo, con Marco soy mejor.

¿Entiende tu profesión?



Sí, y le gusta. Me valora y admira.

¿Cómo os conocisteis?

Nos conocimos en el confinamiento, a través de Pedro Sarabia, porque hicimos un vídeo para la ONG del Padre Ángel. Y me dijo que si necesitaba algo, como una recetas, que le llamara.

¡Unas recetas!

Sí. Y empezamos a hablar. Cuando yo me fui a Tarifa en junio, vino a verme.

En Tarifa estabas con tu madre, ¿ya le conoce?

No, está a punto. Han quedado para verse, porque Marco tiene que ir a operar a Gibraltar y han quedado. Yo no voy a ir.

¿Os habéis preguntado por vuestro pasado?

No, porque no nos importa. Yo he cambiado mucho en eso.

Tú has sido muy celosa.

He sido celosa y necesitaba mucha atención. No era posesiva, pero sí acaparadora e intensa. Por eso te digo que he conocido a Marco en el mejor momento, porque yo he hecho un gran trabajo para cambiar.

¿Y cómo se cambia?

Cuando dejas de dar importancia a lo que no la tiene. Cuando entiendes la libertad desde el respeto. Cuando no necesitas añadir para estar completa.

¿Has necesitado esa cura para volver a enamorarte?

He necesitado esa cura para encontrar a la persona que tenía que ser. Estoy enamorada. Pero no ha sido una cura para volver a enamorarme, sino para hacer las cosas bien.

Impresionante con este diseño (885 €) de Candelas y Felipa que combina con sandalias (c.p.v.) de Roberto Cavalli. Gema Checa

¿El amor se ve de otra manera cuando se es una persona madura?

Se ve mejor, porque valoras todo, hasta cuando te lleva el desayuno a la cama. Con esto te quiero decir que, aunque sea pronto, si Marco me pide que me case con él....

¿Tú qué le aportas a él?

Creo que ilusión y que vivimos cada momento intensamente.

Habéis estado en Roma.

Sí, me ha enseñado su ciudad y he conocido a su familia.

Hace tiempo te planteaste la maternidad sola.

Sí, y mi mejor decisión fue no seguir adelante. Sé que me vas a preguntar si me la planteo con Marco, y yo creo que él tiene cubierta esa parcela con su hija. No me veo como madre y me apetece la vida que llevo.

Sus básicos

Cedidas

Ampollas de ácido hialurónico Biotherm, 77 € . Brocha de precisión mini Maiko en onlinecosmeticos.es, 6,99 €. Brocha para difuminado Maiko en onlinecosmeticos.es, 9,99 €. Tenacilla Bronze shimmer BaBylliss, 44,90 € .

Texto: Daniel I. Carande. Fotos: Gema Checa. Ayd. De foto: Sara Guillén. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje: María José Seguel para Alegría make up. Agradecimientos: Terraza Picalagartos Sky Bar y Hotel NH Collection Madrid Gran Vía. Ambos en Gran vía, 21. Madrid.

Prepárate para el otoño Jersey Springfield 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Pantalón pesquero La Redoute 59,99 € - 29,98 € COMPRAR Abrigo La Redoute 129 € - 64,48 € COMPRAR Mascarilla Cortefiel 3x20 € COMPRAR Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Mascarilla purificadora FIND 16,99 € Sérum crece pestañas KIKILASH 34,90 € Crema de ácido hialurónico Satin Naturel 21,99 € - 18,69 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io