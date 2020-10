Kim Kardashian abre el baúl de los recuerdos y a Kylie no le sienta nada bien. La pequeña de las Jenner se ha cabreado con su hermana Kim Kardashian por compartir una foto que no le hace ninguna justicia.

Si hay algo que a Kim Kardashian le encanta, es abrir el baúl de los recuerdos. Ya sea una foto junto a sus hermanas cuando eran adolescentes y que, por cierto, no sentó nada bien a Kylie, o cuando ya tenían cuerpazos a bordo de un barco pero con 'looks' complicados para la moda del momento. Pero no para... a la empresaria le encanta esto de enseñarnos cómo eran antes y si a ella le gusta, imaginaos a nosotros... Ahora el 'afortunado' o afectado, depende de cómo lo mires, ha sido su hermano Rob, y está completamente irreconocible. La foto podría estar, perfectamente, en cualquiera de nuestros álbumes de Tuenti (¿os acordáis de Tuenti? ¡qué tiempos aquellos), y es que son dos adolescentes completamente normales y luciendo los estilismos propios de la época y que pecaban un poquito de horteras...

Él aparece con una gorra azul volteada con la visera hacia atrás, suéter y vaqueros, y ella con chaqueta negra de cuero, el pelo arregladísimo con ondas al agua y los labios con gloss, mucho gloss.

"We were very cool", comenta la hermanísima en sus redes sociales junto a la imagen, que ha revolucionado a sus millones de seguidores, que se han quedado atónitos con la imagen de Rob, que no se parece nada a la actual. Rob es el hermano menos mediático del clan pero las Kardashian le adoran como a uno más, que no quepa duda.

