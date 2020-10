Kim Kardashian abre el baúl de los recuerdos y a Kylie no le sienta nada bien. La pequeña de las Jenner se ha cabreado con su hermana Kim Kardashian por compartir una foto que no le hace ninguna justicia.

Khloé Kardashian podría haberse reconciliado con Tristan Thompson. La expareja podría haberse dado una segunda oportunidad tras haber roto hace casi un año por una infidelidad por parte del jugador de la NBA.

Khloé ha vuelto a hacerlo. La hermanísima del clan Kardashian ha sorprendido a sus millones de 'fans' con su última y nueva imagen... ¡Está mucho más delgada! Casi no parece ella, así se lo han señalado sus seguidores y lo cierto es que no se equivocan. La modelo aparece con un corsé de lo más ceñido y unos pantalones de cuero que realzan su figura. Para su 'beauty look' escogió un peinado de dos coletas y un maquillaje enfocado en los ojos, para resaltar su mirada. Pero si algo ha llamado la atención de todos, más que su 'look' felino y salvaje, ha sido el gran cambio que ha dado.



La modelo, además, subió varios vídeos a esta publicación y muchos sospecharon que se trataba de querer acabar con cualquier rumor de retoque digital: "Tienes que subir los videos porque los ***** no dejan de criticar", se podía leer en uno de los comentarios, al que Khloé respondió contundente: "Jajaja. Exactamente".

Pero las críticas no cesaron y quiso lanzar un mensaje a través de Twitter: "Nunca entenderé lo aburridas o infelices que pueden ser algunas personas. Soy alguien que nunca comentaría algo, si no es positivo. Creo en inspirar y halagar a cada quien. ¿Quién tiene el tiempo, niño? El tiempo es preciado, bebé. Lo estoy gastando en cosas felices".



Esta era ella hace solo unas semanas... ¡Menudo cambio!

