Andrea Gasca estalla tras escuchar las críticas de Ismael. Ismael ha acudido a 'Sálvame' para explicar qué piensa tras conocer que Andrea volvía a 'La isla de las tentaciones'.

Andrea vuelve a 'La isla de las tentaciones' con una escena muy picante: ¿Quién ha sido el elegido? La 'influencer', que dejó a Ismael por Óscar en la primera edición de 'La isla de las tentaciones', ha vuelto al programa con más fuerza que nunca.

Todos se quedaron boquiabiertos al ver a la nueva tentación de 'La isla de las tentaciones 2', tanto dentro como fuera del programa, y es que ya la conocían: ¡era Andrea Gasca, de 'La isla de las tentaciones 1'! La joven, que acudió a la primera edición con su pareja, Ismael, y que terminó engañándole con otro y marchándose de su mano (Óscar, concretamente), da mucho de qué hablar allá a donde va. Andrea es una de las grandes protagonistas haga lo que haga, y sus intenciones no son parar después de esta segunda edición. Ojo ahí. Tiene planes de seguir en televisión y en concreto le gustaría hacerlo en dos programas: 'Mujeres y Hombres y Viceversa', donde le encantaría ser tronista, y 'Gran Hermano VIP'.

"Gran Hermano es el formato que más me gusta, me encantaría que lo volvieran a hacer, ir, y ganarlo", confiesa, y es que asegura que se ve muy capaz de hacerse con el maletín.



Además, ha contado a sus seguidores que cuando la llamaron para participar en la segunda edición del 'reality', "mi primer pensamiento fue que no quería volver porque allí lo pasé muy bien pero también muy mal entonces me agobiaba un poco volver, pero me gustan las emociones fuertes". Y reconoce que le ha gustado más esta segunda edición, de donde parece haberse llevado más amigas: "a la gente de la primera edición los quiero muchísimo también, son los que tuve la primera experiencia, pero me hubiese gustado verlos más fuera y no ha podido ser".

Sin duda Andrea cumple con los requisitos para convertirse en la nueva tronista de 'MyHyV', pero, ¿está soltera o se habrá enamorado en 'La isla de las tentaciones'? Habrá que esperar para comprobarlo.

