El DJ había desvelado tener problemas de salud mental en mayo de 2019, que le llevaron a suspender algunos conciertos.

Por el momento se desconocen los motivos de su fallecimiento.

"Nuestro querido Tony Cook (conocido como Cookie Monsta) nos ha dejado. Estamos desolados, no hay palabras que puedan contener nuestros sentimientos este día", reza el comunicado de la compañía discográfica Circus records, encargada de dar la triste noticia a sus 'fans'. "Todos nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Tony, y nuestro corazón especialmente está con el hijo de Tony, Olly, el mini Monsta. El mundo te echará de menos, Cookie, te echaremos de menos, hermano", concluye. Así han anunciado que el DJ de dubstep Tony Cook, más conocido como Cookie Monsta, ha muerto con solo 31 años. Una triste noticia de la que se desonoce más información.

El propio Cookie confesó, en mayo de 2019, que se encontraba luchando contra problemas de salud mental, que lo obligaron a cancelar shows que tenía previstos para tomarse un descanso, sin embargo se desconoce si son la causa de su fallecimiento. Por el momento, ni la familia ni la discográfica han querido esclarecer los motivos de su muerte.

Compañeros de profesión y amigos del DJ ya han mandado sus condolencias a los familiares de Tony, a las que nos sumamos desde aquí. Descansa en paz.

