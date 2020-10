"Tocado, pero no hundido", así se ha declarado Kiko Rivera tras la última polémica que le ha sacudido en las redes sociales. Pero, ¿Qué ha pasado? Al parecer tiene mucho que ver con el videoclip de su última canción, 'Amiga mía', que comparte con Rasel. Aunque no ha querido explicar todos los motivos que le han llevado a cabrearse como ha hecho, parece que tiene que ver con las críticas que ha suscitado respecto a las visitas del vídeo, y es que algunas podrían ser falsas, por lo que Kiko se ha visto obligado a retirarlo de YouTube, tal y como ha explicado en Instagram: "Debido a problemas que no tienen nada que ver conmigo voy a borrar el videoclip de 'Amiga Mía!' y volveré a subirlo el día 6".

"Me dan igual los likes y los views, pero manda coj... la de tiempo libre que tiene la gente para meterme visitas falsas y que me llamen la atención", explica. En su alegato, Kiko, desesperado, envía un mensaje a los que se esconden en cuentas falsas: "Yo soy 100% real. Seamos más o menos, pero de verdad. Cosas que algunos no saben lo que es. Basta ya de fastidiar y cómprense una vida, por favor!".

Y, por último, hace una petición a sus seguidores reales, sean los que sean: "Ahora, eso sí, amigos y seguidores que me queréis. El día que reventemos los audímetros de YouTube, porque manda coj... el asunto!".

Un nuevo revés profesional que llega poco después de que Kiko Rivera renunciase a su trabajo como comentarista deportivo en Canal Sur tras recibir duras críticas en su debut. "He tomado una decisión. Mi vida es mucho más bonita que todo esto. No tengo porque aguantar esto. Renuncio a mi salario y a volver a ir a comentar un partido", escribía. "Hay cosas que tienen su límite y créanme ayer se superó con creces... No tengo ningún tipo de necesidad. Vivo de maravilla y mi oficio es otro", zanjaba.

