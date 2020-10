¡Menudo cambiazo! Paco León se ha marcado un Zac Efron con su nuevo 'look'... ¡¡Renovarse o morir!!

Compañeros de profesión y otros rostros VIP han querido mandarle mensajes de felicitación por su 46 cumpleaños.

Actor, director, productor, humorista… Nada se le resiste a Paco León y quizá por eso se ha convertido en uno de los rostros más queridos de nuestra televisión. Aunque para muchos siempre será el Luisma, no ha dejado de crecer en el ámbito de la interpretación y nos ha regalado personajes tan queridos como María José en 'La casa de las flores'. Además, su naturalidad en las redes sociales, tanto que no duda en desnudarse en cuerpo y alma, sobre todo en cuerpo, ante sus millones de seguidores. Pues este cuatro de octubre cumple 46 años y ha querido celebrarlo sorprendiéndonos de nuevo, esta vez con algo que le encanta: ¡Un cambio de look!

El actor se ha lanzado al rubio platino casi blanco y lo cierto es que le sienta de miedo... ¡Le resalta los ojos! Él mismo ha confesado que es un cambio "fuerte" pero que le encanta, y a nosotros también.

Cambio de look para mi cumpleaños!! 🎂 ¿Qué te parece? pic.twitter.com/aXM3Uty7mE — paco leon (@pacoleonbarrios) October 4, 2020

"Felicidades guapo que no se puede estar más bonito ya!💕", le ha escrito Eva González, un piropo al que se han sumado muchos, "Mamma mía estás Paco merte!!! Muchas felicidades y viva tu y tu coso moreno ❤️🌟 te mando mil besos 😘😘", le escribe Elisa Mouilaa. Y es que, bromeando pero acertado, muchos han señalado: "Rubio de bote... chocho morenote", y ¡bingo! Algo que destaca y mucho en esta otra foto que ha compartido recién salido de la ducha, luciendo bajos...

¡Qué alegría verle tan bien aunque pasen los años! A seguir cumpliendo años, Paco, y que nosotros los veamos, ¡felicidades!

