La joven se ha convertido en una experta en Tik Tok y hasta la mismísima JLO se ha hecho eco de su talento.

Tamara desvelaba hace unos días el fin de una etapa con la que ha divertido mucho a sus fans.

No hay nada que se le resista a Tamara Gorro. La 'influencer' se ha convertido en toda una profesional de la red social que arrasa entre los jóvenes (y no tan jóvenes) Tik Tok. Y es que todo lo que se propone la joven lo acaba superando con creces. Tamara Gorro ha revolucionado las redes sociales imitando a JLO, tal ha sido el éxito (hay que reconocer que lo borda) que la mismísima Jennifer López ha caído rendido a sus pies y se ha hecho eco del baile de #patichallenge de la de Móstoles. Tamara estaba super emocionada por esta mención de la artista de origen latino en sus redes sociales.

Son seguidores han aplaudido mucho su baile y también muchos rostros conocidos que se han sorprendido por lo bien que ha imitado Tamara a Jennifer López en su último videoclip. "Ahahhahahaha es lo más!!!", comentaba Elena Tablada o Pastora Soler que le decía lo artista que era la Gorro. Sus fans también hacían un llamamiento al programa 'Tu cara me suena' para que cuente con Tamara Gorro en su próxima edición. Y no nos extraña pues Tamara es una auténtica artista y lo borda en cada uno de los #challenge que se propone. La joven desvelaba hace unos meses que había comenzado un curso de interpretación. Si a ello le sumamos lo bien que lo hace, podría ser una candidata perfecta para el programa de imitación.

Adiós a Youtube

Hace tan sólo unos días Tamara Gorro sorprendía a sus seguidores con una emotivo despedida del canal de Youtube en el que contaba que cerraba su etapa de 'youtuber'. Una noticia que sus fans han acogido con un sentimiento agridulce ya que sus vídeos les hacían pasar muy buenos ratos. También tuvieron una labor solidaria durante la pandemia, pues creo un consultorio en el que el dinero recaudado iba a parar al Banco de Alimentos.

