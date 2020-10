Marta, destrozada tras las imágenes de Lester en la villa.

Marta Peñate, entre dos de los solteros.

Marta Peñate y Lester decidieron entrar en 'La isla de las tentaciones' para poner a prueba su amor de más de diez años. Y es que la monotonía había dañado su relación por completo. A pesar de que entraron con muy buen pie, las imágenes que Marta vio de Lester en la primera hoguera dinamitó más aún si cabía su pareja. Por ese motivo, la ex concursante de 'Gran Hermano 16' optó por disfrutar al máximo de la experiencia y dejarse llevar poco a poco. Y es que tanto se ha dejado llevar que Marta está dudando entre dos de los solteros, Dani y Kevin.

A pesar de entró con pocas ganas al reality, poco a poco Peñate se ha ido abriendo con los tentadores. De hecho, la ex participante de 'GH' ya tiene sus ojos puestos en dos de ellos. "Tengo dudas entre Dani y Kevin. Los dos me dan muy buen rollo y me caen muy bien", aseguró la canaria.

Mediaset

No obstante, prefirió darle la cita a Dani. "Le voy a dar la cita a Dani porque estaba entre Kevin y Dani, pero con Kevin tengo citas todos los días, ya que hablamos mucho", explicó Peñate. Tras pasar una cita muy divertida con Dani, la canaria se fue a ver el atardecer con Kevin. Vamos que podríamos asegurar que la ex amiga de Sofía Suescun tiene un lío importante en la cabeza...

Mediaset

¿Cómo le sentará esto a Lester cuando vea las imágenes en la segunda hoguera?



