Andrea Gasca se mete en la habitación de Cristian.

Cristian y la ex de Óscar Ruiz están cada vez más cerca.

Andrea Gasca llegó a la segunda edición de 'La isla de las tentaciones 2' con ganas de enamorarse. Después del éxito que tuvo en la primera temporada, la 'princesita' del programa ya ha puesto sus ojos en uno de los solteros... Aunque en un primer momento fijó sus ojos en Lester, pareja de Marta Peñate, ahora la ex de Óscar Ruiz está muy cerca de Cristian Jerez, pareja de Melodie. Tras su primera cita, en la que la parejita pudo conocerse más aún, Andrea y Cristian intimaron más en la última fiesta del programa hasta el punto de que Gasca acabó en la habitación de Jerez...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Yo quiero hijas morenas con ojos como los tuyos", insinúo Andrea. "Pero si tengo los ojos fatal...", contestó Cristian. "Yo sí que los tengo mal... que se me han puesto rojos", siguió Gasca. Entonces, en un alarde de caballerosidad, Cristian invitó a Andrea a su habitación para darle un producto para los ojos.

Mediaset

"Con Cristian noto un acercamiento, pero sigue habiendo mucha gente alrededor y eso me agobia", reconoció Andrea.

Mediaset

"Estoy asustado, no sé lo que puede ver Melodie", confesó Jerez. Tras entrar en la habitación, fueron interrumpidos por Elisa, una de las solteras. "Estamos hablando, me estoy echando gotas", saltó Andrea, visiblemente molesta por la interrupción. "¡Venga salid!", gritó Elisa. "Pero tía, qué haces", concluyó Andrea, muy cabreada. ¿Cómo se tomará Melodie este acercamiento tan íntimo?

Prepárate para el otoño Pantalón pitillo Cortefiel 49,99 € - 29,99 € COMPRAR Jersey manga abullonada Cortefiel 59,99 € - 29,99 € COMPRAR Gabardina reversible Cortefiel 89,99 € - 49,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica Banarassi (El Corte Inglés) 15,95 € COMPRAR Aceite de ricino puro Bionoble 16,99 € - 13,98 € Organizador de maquillaje Boxalls 29,99 € - 19,99 € Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Endurecedor de uñas Química Alemana 13,85 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io