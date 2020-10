No hay día en el que los famosos no nos sorprendan, y si no es por una cosa, es por otra, como Elettra Lamborghini, que después de ser chica reality se pasó a la música, y ahora ¡quiere ser escritora! Y no es que "quiera", es que ya lo ha conseguido, porque tiene su primer libro a puntito de caramelo. Y tenemos el título: "Elettra Lamborghini y la diosa del ritmo". Sí, como no podía ser de otra manera, la italiana es la protagonista de su propia historia, en una novela gráfica para adolescentes que contará las aventuras de una joven cantante en ciernes que sólo busca triunfar cumpliendo su sueño.

Efectivamente, es una novela autobiográfica, pero para darle 'vidilla' al asunto, la historieta estará emplazada en un universo paralelo y, como en todas las historias, tendrá una parte de realidad y una parte de ficción. Desde la editorial están encantados: "La actitud y el carácter de Elettra, irreverente pero también increíblemente 'chic', simpático y siempre espontáneo, la convierten en la cara perfecta para un cómic", comentan desde la misma, y Elettra no puede estar más feliz...

"Cuando BeccoGiallo [la editorial] me propuso ser la protagonista de una historieta, acepté inmediatamente. Me llamó la atención la idea de poder convertirme en una heroína, quizás con súper poderes. Una especie de 'Wonder Elettra', en una versión más moderna", ha dicho la italianas obre su libro, que ya tiene fecha de estreno: el 29 de octubre, aunque ya se puede reservar en plataformas como Amazon con un precio de 15,90 euros (aunque, eso sí, de momento en versión italiana), y con una portada muy al estilo de Elettra: con colores chillones, una corona y su característico estampado de leopardo.

Una mala noticia entre tanta felicidad

La noticia del lanzamiento de su primer libro se publicó el mismo día en que Elettra mostraba al mundo las fotos de su precioso enlace con el también cantante y DJ Afrojack en una ceremonia íntima en el Lago Como. La pareja está en un gran momento personal y profesional, pero a Elettra se le ha quedado la mitad del corazón vacío al enterarse, en plena luna de miel, que su yegua, Lolita, ha fallecido a los 21 años tras sufrir un fuerte cólico. "Pensé que te vería algún día con mis hijos en tu espalda, pero la vida es impredecible. Fuiste el mejor regalo que me pudo dar la vida... Llegaste en un momento difícil para mí hace 16 años, y literalmente me salvaste la vida. Fuiste mi cura, mi mejor amiga, no sé cómo agradecértelo, y no sé ahora cómo lo haré sin ti... Te amaré por siempre", le ha dedicado en su último post de Instagram.



