Melodie y Beltrán terminan juntos tras su paso por 'La isla de las tentaciones'

tras su paso por 'La isla de las tentaciones' Cristián Jerez cae en la tentación de Andrea Gasca y ahora ¡son pareja!

El soltero de Alicante se lanzó a conquistar a su paisana en cuanto ésta puso un pie en República Dominicana. Y aunque al principio ella estaba centrada en ver qué hacía Cristian, su novio, en Villa Montaña rodeado de tanta soltera explosiva, en cuanto le escuchó en la primera hoguera decir que él había ido a la isla para separarse no para reforzar su relación,Sí, como lo lees, sentimos el spoiler pero es que no podíamos callarnos tal salseo.

Melodie y Beltran terminan juntos, al igual que Cristian y Andrea Gasca. Total, la pareja de Elche fue al reality, en teoría, a reforzar su casi una década de amor, pero parece que el amor verdadero, o la menos por ahora, lo encontraron los dos en brazos ajenos.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A juzgar por sus cuentas de Instagram, Melodie y Beltrán han estado juntos en los mismos lugares, aunque eso sí enseguida se dieron prisa por borrar esas huellas que delataban su relación. Pero fotos como esta no son la única prueba de que ambos terminan el reality como pareja.... ¡Ojo al salseo porque es muy heavy!

IG

Y es que, en redes sociales, corre ya como la pólvora un vídeo brutal donde se ve a Melodie discutiendo a voz en grito en plena calle con su ex, Cristian, mientras Beltrán le espera dentro de su lujoso coche, un carísimo Porsche. Pero por si el espectáculo no fuera poco, en medio de la bronca aparece una mujer a la que se dirige la de Elche y que podría ser su antigua suegra, la madre de Cristian.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Melodie discutiendo con Cristian (su pareja dentro de la isla de las tentaciones) y la recoge en coche Beltrán (tentación). #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/EDtYiJ4F9y — 𝐉𝐯𝐚𝐧 (@jvanhdez) October 3, 2020

A su supuesta ex suegra le grita Melodie: “Él a los 3 días se trajo una tía a mi casa y lo pillé yo todo lleno de besos... En mi cama ¿eso te lo ha contado? Yo no he hecho nada en mi casa”. Pronto aparece Cristian en escena y la bronca sigue entre ambos hasta que el ahora novio de Andrea se dirige al coche y pide a Beltrán que le abra la puerta pero Melodie zanja la discusión cerrando la puerta y diciendo “vámonos Beltrán”.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y este es el 'carraco' de Beltrán al que Melodie se sube para huir de su bronca callejera con Cristian y lo que podrían ser sus ex suegros. Ojo al pedazo de coche deportivo, nada más y nada menos que un Porsche, del que ya presumía el muchacho en sus redes sociales antes de darse a conocer como soltero en 'La isla de las tentaciones 2'.

Prepárate para el otoño Jersey Springfield 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Pantalón pesquero La Redoute 59,99 € - 29,98 € COMPRAR Abrigo La Redoute 129 € - 64,48 € COMPRAR Mascarilla Cortefiel 3x20 € COMPRAR Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Mascarilla purificadora FIND 16,99 € Sérum crece pestañas KIKILASH 34,90 € Crema de ácido hialurónico Satin Naturel 21,99 € - 18,69 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io