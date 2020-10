Mayka y Pablo están al borde de la ruptura

Él está muy centrado en conocer a Dorothy y ella en conocer a Óscar

'La isla de las tentaciones' ha conseguido superarse con la nueva temporada, y aunque pensábamos que esta vez todo estaría más sobreactuado, lo cierto es que las situaciones tensas y dramáticas se están sucediendo de forma totalmente natural... y los berrinches están llegando poco a poco por parte de las parejas. ¿Los últimos? Mayka y Pablo, que están viendo la luz al final del túnel de su relación, y es que si ellos iban a tratar de demostrar que ella era una celosa patológica, han conseguido justo lo contrario: hacernos ver que el que sigue tonteando cuando su novia no mira es él... pero ahora Pablo ha cruzado una peligrosa línea, rozando prácticamente el mal gusto.

Después de ver que él está muy a gusto con Dorothy, y así se lo ha confesado a la pelirroja, Mayka no ha dudado en seguir su corazón para conocer a Óscar y que pase lo que tenga que pasar. Sin embargo, sus respectivos líos no van a ser lo que provoque la III Guerra Mundial en República Dominicana, sino 'el tercero en discordia' que se ha convertido en protagonista en la isla: Rosito.

Mediaset

Mediaset

¿Y quién es ese? ¿Un nuevo tentador? NO. Rosito es un peluche. En concreto, es el peluche de infancia de Mayka que ella le metió por sorpresa en la maleta a su novio para que se acordara de ella mientras estaban separados en la isla... ¡y ahora él lo quiere quemar en la próxima hoguera! ¿Se puede ser más mala persona?

Mediaset

"No puedo, tío... eso no... Me duele muchísimo lo que acabo de ver. ¿¿Cómo puede ser una persona tan mala?? Lo he tenido toda mi vida, se lo dejé en la maleta para que se acordara de mí... ¿por qué se ríe de mí así? Eso me duele más que cualquier caricia. No quiero estar con una persona tan mala, así que si, por favor, el peluche puede salir de ahí, que me lo traigan, porque no quiero que le pase nada", decía Mayka llorando.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mediaset

Mediaset

"Lo siento tía, todo por culpa de mi novio, que es imbécil", decía Marta Peñate, refiriéndose a los ánimos que le daba Lester a Pablo para quemarlo. Nunca pensamos que un peluche fuese a ser el desencadenante de una de las peores rupturas del programa, pero lo que nos espera por culpa del muñeco en la siguiente gala no va a ser pequeño...

Prepárate para el otoño Jersey Springfield 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Pantalón pesquero La Redoute 59,99 € - 29,98 € COMPRAR Abrigo La Redoute 129 € - 64,48 € COMPRAR Mascarilla Cortefiel 3x20 € COMPRAR Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Mascarilla purificadora FIND 16,99 € Sérum crece pestañas KIKILASH 34,90 € Crema de ácido hialurónico Satin Naturel 21,99 € - 18,69 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io