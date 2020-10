Este año ha supuesto un gran parón para todos, pero parece que la pandemia no va con Bon Jovi. En 2020, el cantante ha vendido su casa, se ha comprado otra y además saca nuevo disco (¿aún no has visto nuestra agenda?). ¡Menudo crack de las finanzas!

Su nueva mansión es una maravilla que le ha costado la friolera de 36 millones de euros. Se encuentra en el barrio de Palm Beach, en Florida, y pertenecía al magnate de la televisión por cable Jeffrey A. Marcus, que la construyó en 2007. La propiedad cuenta con siete dormitorios, siete baños, cinco aseos, sala de ejercicios, bodega, piscina y garaje con aire acondicionado.

La casa que ha dejado atrás era mucho más modesta. Su antigua mansión está en el mismo barrio, pero ‘sólo’ cuenta con 400 metros cuadrados. También tiene piscina y vistas al mar. Bon Jovi y su mujer, Dorothea Hurley, compraron esta propiedad en 2018 por diez millones de dólares. La pareja decidió entonces reformarla por completo y ahora ha conseguido venderla justo el mismo día que adquirió la nueva.

Por cierto, el cantante todavía busca comprador para su casa de Nueva Jersey, un impresionante palacete.



Una mansión XXL

Realtor.com

Su nueva finca es impresionante, tiene más de 3.900 metros cuadrados. La casa cuenta con siete dormitorios completos.

Piscina de ensueño

Realtor.com

La mansión tiene esta piscina en la parte interior del jardín en la que puedes relajarte en esas tumbonas.

Techos altos



Realtor.com

Tanto el salón principal como el comedor se comunican con el patio. Destacan sus techos altos con detalles geométricos y los marcos en tonos ocre de los ventanales.

La joya de la casa

Realtor.com

En esta enorme terraza se puede desayunar mirando al mar. Los arcos de estilo románico le aportan clase y dan paso a un cuidado jardín con piscina.



La compraron en 2018

Realtor.com

Bon Jovi y su mujer se gastaron diez millones de euros en esta propiedad. La tiraron entera, la hicieron a su gusto, y al final decidieron sacarle un dinerito vendiéndola.

Realtor.com

Es la mitad de grande que la nueva.



De mármol

Realtor.com

Su antigua cocina era muy espaciosa y contaba con una gran isleta central para reunir a la familia.



