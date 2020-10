Tras la espantada de Melyssa a la villa de los chicos, Tom Brusse desató su pasión con una de las tentadoras.

El mensaje del concursante a los que le critican por su actitud en 'La isla de las tentaciones 2'. Tiene para todos, haters y defensores.

El célebre grito "¡Estefaníaaa!" tiene ya un digno heredero. "Tom Brusse, eres un desgraciado" se ha convertido en una de las frases míticas de 'La isla de las tentaciones 2', pero... ¿qué sabes de su protagonista? Y no, no nos referimos a Melyssa Pinto, que fue la que pronunció esas palabras, sino a Tom Brusse, a quien iban dirigidas, hasta entonces su pareja y el concursante que más juego ha dado de lo que llevamos de edición: lametazos en el cuello con Luzma, masaje con cosquillas de Sandra y, entre broma y broma, propuesta de un trío en Villa Montaña.

Por su forma de ser se ha ganado seguidores y detractores a partes iguales, pero ¿quién es realmente Tom Brusse? Tiene 27 años y nació en Marrakech, pero su familia es de origen francés. En televisión muchos lo recordarán de su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa', en 2019, donde acudió como pretendiente de Melyssa, que ocupaba el trono. La diseñadora quedó prendada de Tom y abandonó el programa con él. Ella lo dejó todo en España para trasladarse con él a Marrakech.

Pero lo cierto es que el debut televisivo de Brusse llegó un año antes, en 2018, cuando participó en 'Les princes et les princesses de l'amour', un 'reality' francés que se grababa en Barcelona y en el que también fue a buscar el amor pero... no lo encontró.

Lejos de la televisión, el curriculum de Tom también es de lo más largo y curioso. Vivió un tiempo en Londres y después se mudó a Marbella, donde estudió Gestión Hotelera en el centro privado Les Roches International School. Cuando se presentó en 'MYHYV' se definió como "una persona muy emprendedora". Y dijo tras haber trabajo en Nueva York y Barcelona, había abierto un restaurante en Hong Kong.

Es muy buen cocinero, según él, y el cuscus y el tajine son algunas de sus especialidades.

Además, Tom tiene una firma de ropa de baño.



El por entonces pretendiente de Melyssa destacó que había vuelto a Marruecos para practicar golf, ya que su sueño es ser golfista profesional. Sí, cuando decimos golfista nos referimos a un Tiger Woods o Seve Ballesteros, por si hay alguna duda.

Pero lo cierto es que también trabaja como Dj e influencer, con algo más de 170.000 seguidores en Instagram. Es un viajero nato. En sus redes tiene fotos en la costa francesa, Emiratos Árabes, Colombia, Ibiza... y también descubrimos que le encanta el deporte de riesgo, no solo entrena "para ser golfo".

Aunque en 'MYHYV' se presentó como un chico sencillo al que no le gustaba 'fardar'. "No tengo un Ferrari porque no soy de esos", le dijo a Nagore Robles, asesora del amor del programa. Lo cierto es que sus redes sociales no dicen lo mismo. "Necesito vacaciones. ¿Cuál es tu destino favorito?", comenta junto a esta imagen en la que no se le ve nada estresado...

