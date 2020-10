Claudia Osborne se abre en canal en su primer libro 'Lo mejor de ti' donde confiesa haber padecido trastornos alimenticios y depresión.

Claudia Osborne se estrena como escritora con su primer libro ‘Lo mejor de ti’, de Editorial Planeta. Muy guapa y valiente, posó durante la presentación en Madrid de este libro de autoayuda, unas páginas en las que la hija de Bertín Osborne vuelca sus confesiones más personales e íntimas sobre su etapa de adolescencia cuando, en 2004, tras la muerte de su madre, Sandra Domecq, cayó en un trastorno de alimentación. “El trastorno de alimentación comenzó a los 15 años, a raíz de la pérdida de mi madre. Mi hermana Eugenia me ayudó mucho. Se prolongó hasta los 22; caí en una depresión y pedí ayuda”, cuenta en ‘El Español’.

En su estreno como escritora, Claudia Osborne revela cómo el coaching llegó a su vida y, a través de sus vivencias, invita a los lectores a conocerse mejor y a cuidarse. En una entrevista a DIEZ MINUTOS, confiesa: “Cuando la vida te va bien es muy fácil ser feliz, lo difícil es ser feliz a pesar de que la vida te vaya mal, y el libro te enseña eso.”

Gtres

Un viaje interior

En este viaje interior, Claudia rememora momentos íntimos y dolorosos. La coach afronta su relato con valentía: “No me da miedo porque a mí sólo me ha traído liberación y paz interna. No me da miedo compartirlo con la gente porque creo que acerca muchísimo todo el proceso y el libro al lector que se está metiendo en este camino. Confío mucho en mi experiencia personal”.

Gtres

Claudia también habló de un tatuaje en forma de corazón y de su significado: “Este tatuaje me recuerda a la pregunta ‘¿Qué querría mi madre para mí?’. Ha sido la clave para volver a ser feliz con mi vida, aprender a cuidarme… Es muy mágico todo lo que me trajo ese corazón”.

El amor también tiene protagonismo en su libro. Claudia recuerda una relación tóxica, que le llevó a sufrir una depresión; y a los 27 años recayó de nuevo. Para la autora, el mantra de este libro es “conocerse, hasta que no te conoces no eres capaz de confiar en ti ni quererte”.

Orgullo de padre

Además, la coach cuenta con todo el apoyo de su familia, especialmente de su padre, Bertín Osborne. El mismo día de la presentación, el martes 29, el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ confesaba su emoción en las redes: “Su libro, el primero de muchos… Muy orgulloso”. La hija del cantante comentaba de los suyos: “Saben cómo ha sido el proceso para mí, saben que ha sido muy terapéutico y muy complicado a la vez dejarlo todo por escrito, pero están deseando leerlo”.

Gtres

Sus hermanas, Alejandra y Eugenia, también están siempre muy presentes: “Mis hermanas son más conscientes porque muchas de las cosas ya las he hablado con ellas. A mi padre igual le sorprende alguna cosa. A mis amigas les va a sorprender muchísimo. Es un libro que sorprende porque son cosas muy íntimas y muy profundas”.

