Adelina (LIDLT) se confiesa: "Con José han pasado muchas cosas. Desde la ruptura me han escrito muchísimos"

Por muy bueno y amistoso que sea el final de una relación, una ruptura nunca es plato de buen gusto, y si no que se lo digan a Adelina Seres. A la rubísima ex concursante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' le ha tocado vivirlo en sus carnes, cuando hace unas semanas confirmaba el fin de la relación con el guardia civil José Sánchez. la pareja salió del programa, a diferencia de muchas otras, más reforzaba, e incluso prometieron casarse a su vuelta a España... pero un año después del fin de las grabaciones del show, la pareja tomaba, por sorpresa, la decisión de dejarlo.

Él escribió una gran parrafada en Instagram, y ella, que hasta el momento ha sido muy reservada, ahora ha querido hablar un poco más de la mano de MTMad, donde ha hablado largo y tendido sobre esta ruptura, sobre su rumoreada relación con Noel Bayarri y sobre cómo afronta un nuevo amor, aunque en esto último ha sido tajante: "Ahora mismo le tengo las puertas cerradas al amor. Ahora ya no hago planes a largo plazo. Y a corto plazo sólo para mí, de aquí a un mes. El amor es algo que no se puede controlar. Desde la ruptura me han escrito muchísimos. Pero MUCHÍSIMOS. Y yo estoy en plan ‘para el carro’. Pero ahora con el COVID y el confinamiento lo veo muy difícil", ha contado.

Sobre su ruptura, ha sido bastante aséptica, pero sin cortarse: "Nosotros ya llevábamos un tiempo mal, y cuando ya vimos que no había ninguna posibilidad de volverlo a intentar, lo dijimos. Yo estoy tranquila, centrada en mí, en mi familia y en mis amigos. Han pasado muchas cosas, y al final se llegó a la conclusión de dejarlo", ha revelado.

Adelina, en la entrevista, ha sido dura de roer sobre esos motivos, aunque sí ha entendido la sorpresa general: "La gente nos veía bien, que nos íbamos a casar y todo, y de repente dijeron ‘ostras, ¿qué ha pasado?’. Todo el mundo quería saber los motivos. Al final, yo he sido un poco reservada, pero si ha pasado esto es porque han pasado determinadas cosas para llegar a este punto. La gente lo podrá entender o no, pero yo sólo pido que se nos respete", ha apuntado, al tiempo que ha dejado claro que no hay vuelta atrás.

No sale con Noel

Numerosos rumores apuntaban a que ella podría haber encontrado la felicidad en brazos de otro hombre, nada menos que el archiconocido extronista Noel Bayarri... pero ni hablar del peluquín: "Noel me había comentado dos fotos con dos tonterías y la gente se pensó que ya estábamos juntos. Es lo malo de las redes, que la gente no tiene ni idea, y se creen que por ver 3 fotos ya se saben tu vida. Le he dado las gracias por aclararlo, porque es que ni siquiera habíamos hablado antes". ¡Lástima! Porque harían una pareja de guapos...



