Sólo han pasado un par de semanas desde que viéramos a Sofía Suescun entrar en la casa de 'Sola/Solo'... ¡y parece que fue ayer! La ex gran hermana, de profesión ganadora de realities, ha conseguido su objetivo en el 'pisito' de Telecinco tras sustituir ella a Anabel Pantoja, y ahora que la aventura de vivir sola ha tocado a su fin, un nuevo concursante hará entrada en breves para tomarle el relevo. ¿De quién se trata? Si fuéramos videntes, como él, quizá lo habríamos sabido antes incluso de que lo anunciaran, pero ha sido gracias a un anuncio en redes sociales como hemos sabido ¡que el maestro Joao reemplazará a Sofía!

El también ex gran hermano (VIP) ha decidido entrar en un piso en el que estará vigilado las 24 horas del día, pero eso a él, después de darnos lo mejor de sí mismo en 'GH VIP', le da exactamente igual. De hecho, se ha mostrado muy emocionado y con muchas ganas de entrar, algo que ocurrirá este mismo martes durante la emisión de 'Sálvame Tomate' 8a partir de las 20:00). Y sabiendo cómo es él de 'salao'... ¡nos hace mucha ilusión!

Probablemente, sus dotes adivinatorias serán una gran baza para el concurso, y si recibe visitas continuas, como Sofía, más aún, porque en seguida podrá leerles las manos, las cartas o hasta las líneas del culo, algo que a él le encanta. ¿Irá Pol Badía a verle? ¿Quizá Steisy y Pablo, que son súper amigos suyos? ¿O se acercará Mila Ximénez, con la que tuvo muy buena amistad en la Casa de Guadalix? Desde luego, momentazos no nos van a faltar...



