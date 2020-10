Con los ojos como platos: así es como nos hemos quedado al ver a Ares Teixidó en unas recientes imágenes ¡teniendo sexo con la novia de Octavi Pujades, Anna Senan! La presentadora y la bailarina han dado rienda suelta a sus más ajos instintos, y todo delante de una cámara... porque han protagonizado un tórrido videoclip para el cantante Jere. ¿Os estábais creyendo que a ambas les iba el rollo bollo? Pues para nada, pero las dos, que son muy buenas actrices, han dado el pego que no veas, y más de uno y de una va a tener sueños húmedos con estas imágenes...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La canción cuyo videoclip protagonizan se llama 'Ojitos gigantes', y en él aparece un pensativo Octavi que espera a su chica (spoiler: en la vida real, Anna y Octavi son pareja), pero ella parece tener otros planes: mientras se lo pasa teta paseando por la calle, sonriendo, bailando y marcando un seductor 'pechamen', parece que va al encuentro de Octavi en su casa (que también tiene lo suyo: todo el videoclip tapado sólo con una toalla y recién salido de la ducha... ¡ay, omá!), pero no: Anna aparece, de repente, en una cama en la que se intuye que Ares le está haciendo sexo oral... para luego pasar a darse unos tiernos besos. Desde luego, el videoclip no tiene desperdicio...



This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

YouTube

YouTube

YouTube

El pasado 6 de septiembre, Octavi y su chica ya anunciaron en sus redes sociales que estaban trabajando en este bonito proyecto, que además ayuda a dar visibilidad a la comunidad LGTBIQ+, y estaban encantados con la experiencia a juzgar por las palabras del actor, y también por las de Ares: "Un lujazo currar a vuestro lado", les dedicaba la presentadora.



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Prepárate para el otoño Jersey Springfield 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Pantalón pesquero La Redoute 59,99 € - 29,98 € COMPRAR Abrigo La Redoute 129 € - 64,48 € COMPRAR Mascarilla Cortefiel 3x20 € COMPRAR Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Mascarilla purificadora FIND 16,99 € Sérum crece pestañas KIKILASH 34,90 € Crema de ácido hialurónico Satin Naturel 21,99 € - 18,69 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io