Tom Brusse y Melyssa Pinto se han convertido en dos de los grandes protagonistas de esta edición de 'La isla de los famosos', por méritos propios. Y a estas alturas pocos, muy pocos, son los que aun confían en que terminen el programa juntos. Sólo hay que ver los besos del marroquí con una de las tentadoras y el momento en el que Melyssa se saltó las normas del programa para cantarle las cuarenta a su –hasta entonces– pareja, por no hablar del pequeño desliz que tuvo la madre de la catalana en el primer debate.

"Tom quiere enseñar al mundo lo que es: soy guapo, soy joven, soy rico... Solamente me falta la fama (...). Mi hija no aguantó más y en febrero volvió a España y dejó la relación. Cortaron completamente, quiero que esto quede claro. Al poco tiempo Tom la llamó y le pidió una segunda oportunidad. Él volvió a España y le dijo que le ponía como condición ir a 'La Isla de las Tentaciones'. Él no quería volver con Melyssa, volvió para ir al programa", sentenció Nela, madre de la concursante.

Pero aún hay más... Y es que Melyssa podría haber rehecho su vida sentimental lejos de Tom a su vuelta de República Dominicana.

La diseñadora quedó para comer con Fiama, concursante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones', y llegó a la cita acompañada por un chico que no era Tom. Ni era ni compartía perfil con el marroquí. El acompañante de Melyssa era moreno, también de piel, con un pendiente y el tatuaje de un 10 en su brazo. Además llevaba un look que poco o nada tiene que ver con el que le conocemos a Tom: camisa negra, pantalones piratas y zapatillas Nike.

Ella también optó por un discreto look con camisa blanca y pantalón palazzo negro y en el que destacaban sus zapatillas amarillo flúor. El grupo de amigos disfrutó de una divertida sobremesa y tras dejar el local estuvo charlando animadamente en la calle.

Melyssa y Fiama se quitaron las mascarillas en algunos momentos y demostraron que se llevan genial y es que está claro que la canaria es del 'team Melyssa'. "Sobre Tom, no lo aguanto, no entiendo su actitud desde el momento en el que dijo que su novia no lo conocía", comentó en sus redes sociales.

Tras despedirse de Fiama, Melyssa y su amigo regresaron al parking del local.

Todavía queda mucho recorrido del reality para saber qué pasará con Melyssa y Tom pero quizá la joven ya ha tenido bastante y ha tomado la decisión de encontrar el amor junto a otra persona que sepa valorarla.

Lo que sí sabemos con seguridad es que Melyssa está de mudanza. La influencer ha compartido en sus redes sociales que se cambia de casa y parece de lo más contenta con su decisión.

